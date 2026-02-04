Le Vietnam réaffirme son engagement stratégique lors de la session de dialogue avec le Comité CEDAW

Une délégation intersectorielle vietnamienne, conduite par la vice-ministre des Affaires intérieures Nguyen Thi Ha, a défendu le 3 février 2026, au siège des Nations unies à Genève, avec succès le neuvième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), lors de la 92ᵉ session du Comité CEDAW.



La délégation a mis en avant les avancées significatives du Vietnam dans l’intégration des dispositions de la CEDAW dans son cadre juridique et politique. Un ensemble cohérent de lois et de politiques garantit l’égalité des droits des femmes dans les domaines politique, économique, culturel et social. Parmi les textes phares adoptés récemment figurent le Code du travail de 2019, la loi sur l’assurance sociale de 2024, la loi foncière de 2024 et la loi de 2022 sur la prévention et la lutte contre les violences domestiques, adoptant une approche centrée sur les victimes qui sont notamment les femmes et les petites filles.



Le Vietnam a également souligné l’élargissement de l’aide juridictionnelle gratuite aux femmes vulnérables et l’intégration systématique de la dimension genre dans les politiques économiques et de gouvernance.



Parallèlement à l'amélioration du système juridique, le gouvernement vietnamien a élaboré et mis en œuvre un ensemble complet de stratégies et de programmes d'action sur l'égalité des sexes afin d'autonomiser les femmes.



Selon le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2025, le pays se classe au 74ᵉ rang sur 148 pays, gagnant neuf places par rapport à 2022.



En clôture de la session, la vice-ministre Nguyen Thi Ha a réaffirmé l’engagement ferme du Vietnam à renforcer le développement des ressources humaines féminines et la participation accrue des femmes aux instances dirigeantes.

La délégation a présenté une feuille de route en trois étapes post-dialogue qui comprend la communication intégrale des résultats au gouvernement pour leur intégration dans le programme d'action mettant en œuvre la résolution du 14e Congrès national sur le développement des ressources humaines féminines et la participation des femmes aux instances dirigeantes, l’élaboration d’un plan d’action national et la poursuite du renforcement d’un cadre juridique sensible au genre.- VNA/VI