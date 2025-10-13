Le Vietnam réaffirme son engagement pour l’État de droit à l’ONU

Du 7 au 10 octobre, la Sixième Commission (questions juridiques) de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu une séance plénière consacrée au thème « l’État de droit dans l'ordre interne et international », à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la création de l’ONU.

En participant à la discussion, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que la promotion, le respect et l’application rigoureuse du droit international constituent la racine de la paix, de la sécurité et du développement durable à l’échelle mondiale.

L’ambassadeur a également indiqué que l’organisation par le Vietnam de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), les 25 et 26 octobre prochains à Hanoï, illustre concrètement l’engagement du Vietnam à promouvoir l’État de droit dans le cyberespace et à contribuer avec la communauté internationale à relever les nouveaux défis mondiaux.

Lors de la réunion, l’ambassadeur Do Hung Viet a partagé que, en tant que pays ayant traversé la guerre et la division, le Vietnam mesure mieux que quiconque la valeur de la paix et de l’État de droit. C’est pourquoi le pays reste fermement attaché au règlement pacifique des différends sur la base du droit international. Sur cette base de principe, il a réaffirmé que toutes les revendications et actions des parties en Mer Orientale doivent être conformes au droit international, y compris à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également informé de l’importante dynamique de réforme en cours dans le pays, visant à renforcer la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste, à créer un nouvel élan pour le développement économique et à mieux garantir les droits et intérêts légitimes de la population.-VNA/VI