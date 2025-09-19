Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, participera du 21 au 24 septembre au Débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) et à diverses activités bilatérales aux États-Unis.



Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que cette session coïncidait avec le 80e anniversaire de la fondation de l’ONU, une organisation qui a joué un rôle essentiel en faveur de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits de l’homme. Le thème de la conférence, « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », reflète les trois piliers fondateurs de l’ONU et appelle la communauté internationale à une action commune pour atteindre ses objectifs partagés.



Outre le débat général, la Semaine de haut niveau comprend de nombreux événements, dont la séance commémorative des 80 ans de l’ONU, le Sommet sur le climat, la commémoration des 30 ans de la Conférence mondiale sur les femmes, le Sommet sur l’économie mondiale durable et inclusive, une réunion sur la santé et les maladies non transmissibles, ainsi qu’un dialogue sur la gouvernance de l’intelligence artificielle. Ces rencontres permettent aux dirigeants de débattre des défis mondiaux et de tracer une vision stratégique pour l’ONU.



L’année 2025 marque également les 80 ans de la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Après des décennies de lutte, le Vietnam a adhéré à l’ONU en 1977 et est depuis un partenaire étroit. L’ONU a accompagné le pays, de l’aide humanitaire d’après-guerre à l’intégration internationale durant la période de Doi Moi (Renouveau). La participation du président Luong Cuong à cette session réaffirme l’engagement fort du Vietnam en faveur du multilatéralisme et son choix d’une politique étrangère indépendante et diversifiée.



Selon les prévisions, lors de son intervention, le président Luong Cuong devrait délivrer un message clé : « Valoriser la paix, opérer une transformation profonde pour bâtir un avenir durable », affirmant la volonté du Vietnam de devenir un pays en développement avec l'industrie moderne, à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé en 2045, tout en coopérant avec les autres nations face aux défis communs.



Selon l’ambassadeur Do Hung Viet, le Vietnam dispose des fondements solides façonnés part son histoire et ses succès en matière de développement et d’intégration pour entrer dans l'ère de développement. Le Vietnam est un membre actif et responsable de l’ONU, porteur de nombreuses initiatives. Le pays continuera à promouvoir le respect du droit international, à contribuer au maintien de la paix, à agir contre le changement climatique, à mettre en œuvre l’Agenda 2030 de l’ONU et à renforcer sa participation aux opérations de maintien de la paix.



Le Vietnam se prépare également à assumer d’importantes responsabilités : la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire en 2026, un siège au Conseil des droits de l’homme (2026-2028) et à la Cour internationale du droit de la mer (2026-2035). En octobre prochain, Hanoï accueillera la cérémonie de signature de la Convention de l’ONU sur la cybercriminalité — la première convention de l’ONU portant le nom de la capitale vietnamienne.



La Résolution 59-NQ/TW du Bureau Politique (janvier 2025) a confirmé que l’intégration internationale, et plus particulièrement la diplomatie multilatérale et la participation à l’ONU, constituait un pilier essentiel de la politique étrangère du Vietnam, contribuant à bâtir un pays prospère, puissant et heureux, a conclu le diplomate. -VNA/VI