Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération nucléaires

Nguyen Hoang Nguyen, chargé d’affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Les missions permanentes du Vietnam et du Kirghizistan auprès des Nations Unies (ONU) ont récemment coorganisé une session de discussion à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération, avec le coparrainage et la coordination de plusieurs partenaires dont la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) et la Nuclear Age Peace Foundation (NAPF).



La session a réuni une centaine de participants, parmi lesquels des représentants d’organes des Nations Unies, des délégations d’États membres, des universitaires ainsi que des étudiants de plusieurs grandes universités de New York.



Lors des discussions, les participants ont exprimé leurs préoccupations face à un contexte géopolitique complexe, marqué par l’intensification de la course aux armements et la multiplication des conflits internationaux. Ils ont souligné le rôle central du processus de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive, y compris à travers les instruments juridiques internationaux tels que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).



Tous ont convenu de l’importance du dialogue, de la coopération et du renforcement de la sensibilisation du public, notamment des jeunes, aux conséquences destructrices des armes nucléaires et au rôle de la coopération multilatérale dans les efforts visant l’élimination définitive de cette menace. Les participants ont également exprimé leur appréciation et leur soutien au Vietnam pour qu’il assume avec succès la présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP, qui se tiendra à New York en avril et mai 2026.



Lors de la session, Nguyen Hoang Nguyen, chargé d’affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a partagé ses préoccupations concernant l’environnement de sécurité internationale actuel. Il a souligné l’importance du processus de désarmement et appelé les pays à renforcer la solidarité et le multilatéralisme afin de consolider la confiance et de promouvoir une compréhension commune sur cette question.



Le diplomate vietnamien a également réaffirmé la position de principe et l’engagement ferme de Hanoï en faveur du désarmement et de la non-prolifération des armes nucléaires, engagement qui se traduit par la détermination et les efforts du pays pour assumer la présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP de manière équilibrée, transparente et inclusive. -VNA/VI