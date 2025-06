Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés

Le Vietnam condamne tous les actes de violence contre les enfants et appelle à la cessation immédiate des violations des droits de l’enfant dans les conflits armés, a déclaré jeudi 26 juin l’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU.

S’exprimant lors d’un débat public du Conseil de sécurité de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, le diplomate vietnamien a insisté sur le fait que la prévention doit être la priorité absolue, notamment en s’attaquant aux causes profondes des conflits et en réduisant les risques de violence contre les enfants.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt a souligné le soutien du Vietnam à l’intégration de la protection de l’enfance à toutes les étapes des processus de paix et à sa reconnaissance comme un élément essentiel des opérations de maintien de la paix.

À cette occasion, il a souligné les contributions notables du Vietnam durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (2020-2021). Parmi celles-ci figurent la promotion de la résolution 2573 sur la protection des infrastructures civiles essentielles en période de conflit, une déclaration présidentielle sur la gestion des conséquences des restes explosifs de guerre et le lancement de discussions sur la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés.

Le débat a réuni des représentants du secrétariat de l’ONU, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de plus de 90 États membres de l’ONU, témoignant de la ferme détermination de la communauté internationale à protéger les enfants en situation de conflit.

Selon le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, plus de 41.000 violations graves contre les enfants ont été recensées en 2024, soit une augmentation de 25% par rapport à 2023. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis la création du mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM) de l’ONU en 2005.

Les représentants des pays ont exprimé leur vive préoccupation face à la multiplication des violations, notamment les violences sexuelles et l’utilisation d’armes explosives dans les zones densément peuplées. Ils ont appelé toutes les parties concernées à respecter le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, à intensifier les mesures préventives, à renforcer la coopération internationale et l’aide humanitaire, et à accroître les ressources consacrées aux programmes de protection et de réintégration des enfants.

Le 25 juin, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a également participé à un débat thématique de haut niveau sur les multiples facettes de la paix et de la sécurité en Afrique et l’avenir des opérations de maintien de la paix, sous la houlette du le président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).

Dans son allocution, il a souligné le rôle central des Nations Unies dans la promotion d’une paix durable sur le continent, appelant à une coopération stratégique et efficace renforcée. Il a préconisé une approche centrée sur les personnes et les communautés pour s’attaquer aux causes profondes des menaces.

Le diplomate vietnamien a proposé la mise en place d’un mécanisme d’évaluation pour améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix et a plaidé en faveur d’un financement durable des missions de maintien de la paix de l’ONU ainsi que des initiatives menées par l’Union africaine (UA). Il a affirmé la volonté du Vietnam de contribuer davantage aux efforts de maintien de la paix de l’ONU en Afrique.

Le même jour, le Vietnam a assisté et prononcé une allocution lors d’une réunion plénière informelle de l’Assemblée générale des Nations Unies commémorant le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, présidée par le représentant permanent de Singapour au nom du Forum des petits États (FOSS). – VNA/VI