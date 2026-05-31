Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la protection des droits de propriété intellectuelle

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA



Le renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle constitue une politique constante du Vietnam visant à instaurer un environnement d’investissement et d’affaires transparent et sain, à promouvoir l’innovation et à mettre pleinement en œuvre ses engagements internationaux.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, le 30 mai, en réponse à une question concernant la réaction du Vietnam à la décision du Bureau du Représentant américain au Commerce (USTR), annoncée le 29 mai, d’ouvrir une enquête au titre de la Section 301 de la Loi américaine sur le commerce de 1974 concernant certaines questions liées à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle au Vietnam.

La porte-parole a rappelé que la position, les efforts et les résultats obtenus par le Vietnam dans le domaine de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle avaient déjà été clairement exposés dans les déclarations faites les 1er et 14 mai derniers.

Selon elle, l’ouverture d’une enquête au titre de la Section 301 constitue une procédure prévue par la législation des États-Unis. Les questions concernées continueront d’être examinées sur la base des échanges et des consultations entre les deux parties tout au long du processus d’enquête.

Au cours de la période récente, les deux parties ont maintenu des échanges étroits sur cette question. La partie américaine a pris note de manière positive des orientations, ainsi que des mesures et initiatives mises en œuvre par le Vietnam.

« Nous sommes prêts à poursuivre les consultations, à partager des informations et à clarifier les politiques, réglementations ainsi que les mesures déjà engagées ou envisagées. Nous demandons également à la partie américaine de procéder à une évaluation objective et équitable, en tenant pleinement compte des efforts et des résultats concrets obtenus par le Vietnam, dans un esprit de coopération constructive conforme au Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, au bénéfice des peuples, des entreprises et des intérêts communs des deux pays », a souligné Pham Thu Hang.- VNA/VI