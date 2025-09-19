Le Vietnam réaffirme son engagement dans l’application de l’énergie nucléaire pour le développement durable

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès de l’AIEA et des organisations internationales à Vienne, s'exprime à la séance plénière. Photo: VNA

Du 15 au 19 septembre, une délégation vietnamienne de haut niveau, conduite par le vice-ministre des Sciences et Technologies, Lê Xuân Dinh, a pris part à la 69e session annuelle de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La conférence a réuni à Vienne plus de 2 000 hauts fonctionnaires et représentants des 179 États membres.

Cette rencontre stratégique a permis d'aborder des enjeux majeurs tels que le rôle des sciences et technologies nucléaires dans le développement durable, la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires, ainsi que l'optimisation des mécanismes d'inspection et de contrôle.

Dans son discours d'ouverture, Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, a contextualisé la conférence dans un environnement mondial marqué par de multiples défis, incluant le terrorisme, les conflits militaires, l'érosion des normes nucléaires et l'aggravation du fossé entre riches et pauvres. Il a rappelé la mission fondamentale de l'AIEA : prévenir la prolifération des armes nucléaires tout en promouvant l'application de la science nucléaire pour relever des défis planétaires liés à l'énergie, à la santé et à la lutte contre la pauvreté.

Intervenant en séance plénière, l'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès de l’AIEA et des organisations internationales à Vienne, a salué les efforts et les avancées de l'AIEA en faveur de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'ambassadeur a également annoncé que l'Assemblée nationale du Vietnam avait, en novembre 2024, approuvé la poursuite du projet de centrales nucléaires de Ninh Thuân, une décision capitale destinée à consolider l'infrastructure énergétique nationale, à garantir la sécurité énergétique à long terme, à renforcer les capacités scientifiques et technologiques et à former des ressources humaines hautement qualifiées.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à soutenir l'AIEA dans l'application des technologies nucléaires au service du développement durable, et a activement participé à plusieurs initiatives internationales, dont ZODIAC (action intégrée contre les zoonoses), NUTEC Plastics (technologie nucléaire pour lutter contre la pollution plastique), Atoms4Food (atome au service de l'alimentation) et Rayons d’espoir (soins contre le cancer pour tous).

La délégation vietnamienne et le directeur général adjoint chargé de l'énergie nucléaire, Mikhail Chudakov (5e, droite). Photo: VNA

En marge de la session, le vice-ministre Lê Xuân Dinh a tenu des réunions avec Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'AIEA chargée de la sûreté nucléaire, et Mikhail Chudakov, directeur général adjoint chargé de l'énergie nucléaire. Le Vietnam a sollicité l'appui continu de l'AIEA pour ses projets essentiels, notamment la construction d'un nouveau réacteur de recherche, la préparation du déploiement de l'énergie nucléaire, le développement de la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR), le renforcement des compétences des autorités de réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, et l'évaluation de la sûreté sur l'ensemble du cycle de vie des centrales nucléaires.

Un événement marquant a été la signature, le 16 septembre 2025, d'un protocole d'accord de coopération entre le Vietnam, l'Institut mondial pour la sécurité nucléaire et l'Agence pour la radioprotection et la sécurité nucléaire du Vietnam (VARANS), soulignant une étape significative dans la coopération internationale visant à renforcer les capacités et à promouvoir la sécurité nucléaire régionale.

En parallèle, des représentants de l'Institut vietnamien de l'énergie atomique (VINATOM) ont présenté diverses contributions, notamment une intervention dans le cadre de l'initiative NUTEC Plastics, basée sur les résultats de la surveillance des microplastiques marins au Vietnam. Cette activité a été chaleureusement accueillie par la communauté internationale, confirmant le rôle de plus en plus proactif et constructif du Vietnam dans les efforts concertés de l'AIEA pour un avenir mondial sûr et durable. -VNA/VI