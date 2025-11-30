Le Vietnam réaffirme son engagement à coopérer étroitement avec les pays de la GMS pour une prospérité commune

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a dirigé la délégation vietnamienne présente à la 27ᵉ Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS). Photo: VNA

La 27ᵉ Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS) s'est tenue les 27 et 28 novembre à Bangkok, sous le thème "Favoriser une croissance inclusive, un développement équilibré et la prospérité grâce à l'intégration des collectivités locales et du secteur privé dans le GMS".

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a dirigé la délégation vietnamienne présente à cette rencontre.

La conférence a passé en revue et salué les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats du 8e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS-8) tenu à Kunming en novembre 2024, dans de divers domaines tels que les transports, l'énergie, la promotion du commerce et de l'investissement, l'agriculture, l'environnement, la santé et le développement urbain. Les pays membres de la GMS et les partenaires au développement ont également échangé sur les mécanismes de mobilisation des financements et sur les enjeux régionaux majeurs, notamment l'innovation, la numérisation, le partage des connaissances, ainsi que le rôle croissant des autorités locales et du secteur privé.

La 27ᵉ Conférence ministérielle de la sous-région du Grand Mékong (GMS). Photo: VNA

En marge de la conférence, la délégation vietnamienne a participé activement aux différentes réunions. Lors du Dialogue de haut niveau entre gouvernements et entreprises et de la session officielle du 28 novembre, le vice-ministre Trân Quôc Phuong a présenté les politiques récentes du Vietnam en matière de développement socio-économique, en particulier dans les domaines de la science et technologie, de l'innovation et du développement du secteur privé.

Dans ses interventions, il a réaffirmé l'engagement fort du gouvernement vietnamien à coopérer étroitement avec les pays membres, le Secrétariat du GMS, les partenaires au développement et la communauté des entreprises, afin de promouvoir la coopération au sein du GMS et de renforcer la prospérité régionale, d'autant plus que le Vietnam assumera le rôle de pays hôte des activités de la GMS en 2026.

En marge de la conférence, le vice-ministre vietnamien a rencontré Scott Morris, vice-président de la Banque asiatique de développement (BAD). Les deux parties ont échangé sur les orientations futures de coopération entre le Vietnam et la BAD, notamment sur la mise en œuvre des appuis financiers de la BAD destinés aux projets de développement au Vietnam. -VNA/VI