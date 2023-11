Le Vietnam réaffirme ses contributions aux activités et aux progrès de l’APEC

Le président vietnamien Vo Van Thuong, a réaffirmé la volonté du Vietnam de continuer à contribuer au développement de l’APEC et a proposé que son pays accueillera l’édition 2027 du Forum, lors de sa participation à la 30e Conférence des dirigeants économiques de l’APEC à San Francisco, aux États-Unis.

La proposition du Vietnam a reçu le soutien des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui ont accepté de l’inclure dans la déclaration commune intitulée «Créer un avenir résilient et durable pour tous» de l’événement.



D’autre part, dans son discours lors de la conférence, le chef de l’Etat vietnamien a souligné que l’APEC est le principal forum de coopération et d’association dans la région, offrant des avantages pratiques aux habitants.



Du succès de l’APEC, trois leçons peuvent être tirées pour l’avenir : la bonne volonté de toutes les parties de comprendre et de surmonter les divergences, de trouver un terrain d’entente et de promouvoir des intérêts communs ; la vision et la réflexion stratégique de générations de dirigeants qui ont correctement positionné le rôle de l’Asie-Pacifique et de l’APEC ; le soutien et la camaraderie du monde des affaires et des citoyens, a-t-il souligné.



Évoquant les orientations futures, le président vietnamien a préconisé de maintenir et de consolider les acquis importants en matière de libéralisation et de facilitation du commerce et des investissements en Asie-Pacifique et dans le monde, en créant un cadre de coopération pour aider les économies membres à tirer parti des opportunités de développement et à stimuler la croissance.



De même, il a recommandé de se concentrer sur l’amélioration des capacités, de l’autonomie, de la créativité et de l’application de la science et de la technologie, tout en promouvant le développement des infrastructures, des ressources humaines, de la transformation numérique et des modèles de transformation verte.



Le président Vo Van Thuong a également proposé d’améliorer la coopération pour construire une région et des économies résilientes et prêtes à relever les défis et a suggéré que les membres de l’APEC soient ouverts, sincères et assurent des dialogues constructifs pour accroître la compréhension, réduire les divergences et créer un consensus.



Lors de la conférence, les dirigeants ont évalué 30 années de coopération de l’APEC et les orientations pour la nouvelle période, et ont souligné les contributions importantes du Forum à la promotion de la croissance économique mondiale au cours des dernières décennies.

En ce qui concerne la coopération en matière de commerce, d’investissement et de connexion, ils se sont engagés à promouvoir un environnement des affaires et des investissements libre, ouvert, transparent et inclusif; à maintenir les marchés ouverts et à résoudre les défaillances des chaînes d’approvisionnement.



Ils ont ratifié leur soutien au système commercial multilatéral fondé sur des règles avec le rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ont convenu de l’importance d’établir un écosystème numérique non discriminatoire pour les entreprises et les consommateurs et ont convenu d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route Internet/économie numérique de l’APEC.



Les dirigeants ont également exprimé leur volonté de réduire et d’éliminer les subventions aux combustibles fossiles et d’accélérer la transition vers une énergie propre pour atteindre l’objectif mondial de zéro émission nette.



A cette occasion, ils ont approuvé les grands principes de transition énergétique juste et de sécurité alimentaire dans la coopération de l’APEC, le cadre et le plan d’action pour réduire les risques naturels, et ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du modèle d’économie bio circulaire verte et d’intégrer des contenus de durabilité et d’inclusivité dans les activités de l’APEC.



Le président Vo Van Thuong, à la tête de la délégation vietnamienne de haut rang, a quitté l’aéroport international de San Francisco pour rentrer au Vietnam, concluant ainsi avec grand succès sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis.