Le Vietnam réaffirme sa position constante sur la question palestinienne

Le Vietnam a réaffirmé sa position constante sur la question palestinienne, lors d’un débat overt du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Moyen-Orient, le 28 octobre à New York.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA





Dans son discours, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'est dit préoccupé par l'augmentation continue de la violence. Selon lui, les peuples d'Israël et de Palestine devraient bénéficier d'une protection égale. Il a appelé toutes les parties, en particulier les organes compétents israéliens, à faire preuve de retenue pour éviter d'inciter à de nouvelles violences.



Le diplomate vietnamien a insisté sur la mise en œuvre de la Résolution 2334 du Conseil de sécurité, essentielle pour créer un environnement propice aux négociations ou à toute voie vers la paix. Il a en outre affirmé son soutien au rôle actif des parties dans le processus de paix.



Le chef de la Mission du Vietnam a de plus affirmé que lors de la recherche d'une solution globale, durable et juste au problème palestinien, il était nécessaire de continuer à prêter attention à l’aide humanitaire pour aider les Palestiniens dans la situation extrêmement difficile actuelle.