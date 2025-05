Le Vietnam réaffirme sa contribution continue au bureau du président de l'Assemblée générale des Nations Unies

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole lors du dialogue. Photo : VNA

Candidate à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Annalena Baerbock, ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, a tenu un dialogue informel à New York le 15 mai (heure locale) avec le Groupe Asie-Pacifique et tous les membres de l'AGNU afin de partager sa vision et ses priorités en cas d'élection.



Annalena Baerbock a affirmé son engagement à faire progresser la réforme de l'ONU et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), à garantir un processus transparent de sélection du prochain Secrétaire général de l'ONU, à accélérer l'action climatique et à défendre les droits de l'homme.



S'exprimant lors de la session et des discussions bilatérales, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, a salué le ferme engagement de l'Allemagne en faveur du multilatéralisme et ses contributions concrètes aux activités de l'ONU. Il a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations bilatérales avec l'Allemagne et entretient une coopération active et étroite avec ce pays européen au sein des forums multilatéraux.



Le diplomate a appelé la candidate à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies à promouvoir les questions qui préoccupent le Vietnam durant son mandat, notamment la défense et le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi que la garantie d'un processus de réforme transparent de l'ONU avec la pleine participation de tous les États membres.



Dang Hoang Giang a également exprimé le soutien du Vietnam à la vision et aux priorités de Annalena Baerbock et affirmé la volonté du Vietnam de poursuivre une coopération étroite et globale avec la présidente et le bureau de la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de réaliser conjointement les objectifs communs. - VNA/VI