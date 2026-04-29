Le Vietnam réaffirme l’importance de la CNUDM de 1982 au Conseil de sécurité de l’ONU

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, au débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la sécurité maritime, tenu le 27 avril (heure de New York). Photo: VNA

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a participé au débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la sécurité maritime, tenu le 27 avril (heure de New York).



Prenant la parole, elle a exprimé sa profonde préoccupation face à l’évolution de plus en plus complexe de la sécurité maritime le long des routes stratégiques, notamment dans le détroit d'Ormuz. Selon elle, ces tensions menacent la paix et la stabilité internationales, perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales et affectent le développement économique de nombreux pays, en particulier les pays en développement, tout en soulevant des préoccupations humanitaires pour les équipages.



La diplomate vietnamienne a réaffirmé que la liberté de navigation et de survol, y compris le droit de transit sûr, continu et sans entrave dans les détroits internationaux, doit être respectée conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui constitue un cadre juridique global régissant toutes les activités maritimes.

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Débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la sécurité maritime, tenu le 27 avril (heure de New York). Photo: VNA

Le Vietnam a appelé les États membres à interpréter et à appliquer cette convention de manière cohérente et de bonne foi, en évitant toute application sélective, les droits et obligations devant aller de pair.



La vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné que tous les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Elle a exhorté les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter toute action unilatérale susceptible d’aggraver les tensions et à promouvoir le dialogue afin d’instaurer la confiance et de parvenir à des solutions durables.

Elle a également mis en avant le rôle essentiel du Conseil de sécurité et des agences spécialisées, telles que l’Organisation maritime internationale, dans la promotion du respect du droit international et la garantie de la sécurité maritime.



De son côté, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que la sécurité maritime mondiale devient un test pour l’ordre international, face à la piraterie, au terrorisme et aux rivalités géopolitiques, appelant à garantir la sécurité des marins, la fluidité du trafic maritime et le respect du droit international.



La majorité des pays participants ont exprimé leurs préoccupations face aux conflits perturbant les routes maritimes essentielles, soulignant que la sécurité et la continuité du transport maritime sont cruciales pour le commerce mondial, l’énergie, les chaînes d’approvisionnement et la croissance économique. Ils ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération, le partage d’informations et les capacités en matière de sécurité maritime afin de protéger les navires commerciaux et leurs équipages. -VNA/VI