Le Vietnam proteste contre les activités violant la souveraineté du Vietnam sur Truong Sa

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Répondant le 3 mai à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam face aux activités de la Chine et des Philippines dans les zones des récifs de Hoai An, Tri Le et Cai Vung relevant de Truong Sa, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné :

« Comme cela a été affirmé à plusieurs reprises, le Vietnam dispose suffisamment de bases juridiques et de preuves historiques pour affirmer sa souveraineté sur Truong Sa, conformément au droit international ainsi que sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction sur les zones maritimes établies conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le fait que les parties concernées aient envoyé des personnes dans des entités sous souveraineté vietnamienne sans l'autorisation du Vietnam constitue un acte de violation de sa souveraineté, compliquant davantage la situation et allant à l'encontre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que des efforts des pays dans la négociation de l'actuel Code de conduite des parties en mer Orientale (COC).”, a-t-elle précisé.

Le Vietnam demande aux parties concernées de respecter la souveraineté du Vietnam sur Truong Sa, de ne pas prendre de mesures qui compliquent la situation, de se conformer au droit international, de mettre sérieusement en œuvre la DOC et de contribuer conjointement au maintien de la paix et de la stabilité dans cette zone maritime. Dans le même temps, le Vietnam s'est également engagé à être prêt, avec les parties concernées, à résoudre les différends sur la souveraineté territoriale en Mer Orientale, y compris Truong Sa, par des moyens pacifiques.

Le Vietnam a communiqué et envoyé des notes diplomatiques protestant contre les activités des pays concernés qui violent la souveraineté du Vietnam sur le récif de Hoai An et d'autres entités liées à Truong Sa, a conclu la porte-parole. - VNA/VI