Le Vietnam propose trois axes stratégiques pour éliminer la pauvreté dans le monde

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au sommet du G20, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 19 novembre. Photo: VNA

Le sommet du G20 s’est ouvert mardi 19 novembre à Rio de Janeiro, au Brésil, sur le thème « Construire un monde juste et une planète durable» sous la direction du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva dont le pays assure la présidence du G20.

Le dirigeant brésilien a donné le coup d’envoi du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20, par le lancement d’une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté et une séance de discussion sur la lutte contre la pauvreté.

L’Alliance est née dans le G20, mais son destin est mondial. Que ce sommet soit marqué par le courage d’agir", a lancé le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors de son discours inaugural au Sommet du G20. "Ce sera notre plus grand héritage", a-t-il ajouté.

"Il incombe à ceux réunis autour de cette table de mettre un terme à cette plaie qui déshonore l’humanité", a-t-il exhorté.

"L’éradication de la pauvreté garantit non seulement la justice sociale mais est la condition essentielle pour construire une société prospère et un monde pacifique", a affirmé le président brésilien qui a en même temps annoncé la liste des pays fondateurs de l’alliance, dont le Vietnam.

S’exprimant lors de la séance de discussion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a appelé à une détermination politique plus forte, à davantage de ressources et à des actions plus décisives pour mettre en œuvre des programmes et des projets plus spécifiques, pratiques et efficaces visant à éradiquer la faim.

Il a souligné que l’éradication de la pauvreté n’est pas seulement une entreprise profondément humaniste, mais aussi l’un des fondements les plus essentiels pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, et a souligné les réalisations du Vietnam comme un modèle de réussite dans ce domaine.

D’une nation déchirée par la guerre et appauvrie, fortement affectée par près de 40 ans de guerres et 30 ans d’embargos, le Vietnam s’est fixé des objectifs ambitieux de réduction multidimensionnelle et inclusive de la pauvreté, en s’attaquant aux problèmes de soins de santé, d’éducation, de logement, d’eau potable et d’environnement de vie.

En conséquence, le Vietnam a atteint les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies avec une décennie d’avance, réduisant son taux de pauvreté de plus de 58% au début des années 1990 à environ 1,9% en 2024. Le Vietnam est devenu l’un des principaux exportateurs agricoles au monde, en particulier de riz.

Confirmant la détermination du Vietnam à éradiquer toutes les habitations temporaires et délabrées à l’échelle nationale d’ici 2025, soit cinq ans avant l’objectif fixé, le Premier ministe Pham Minh Chinh a partagé trois leçons clés du succès du Vietnam dans la réduction de la pauvreté, à savoir s’abstenir de la croissance purement économique au détriment du bien-être social, du progrès, de l’équité et de l’environnement ; attacher une importance particulière à la sécurité alimentaire et faire de l’agriculture un pilier de l’économie ; placer l’être humain au centre et donner la priorité à l’investissement dans le personnel, et développer des ressources humaines de haute qualité associées à la science, à la technologie et à l’innovation.

En s’appuyant sur ces leçons, il a proposé trois garanties stratégiques pour stimuler les efforts mondiaux d’éradication de la pauvreté.

Premièrement, il a souligné que garantir la paix, la stabilité et la coopération au développement est une condition préalable à l’éradication de la pauvreté et à la réalisation d’une croissance inclusive. Selon le dirigeant vietnamien, le sommet du G20 devrait prendre l’initiative de promouvoir la paix, la stabilité et la coopération au développement, en évitant la politisation de la science et de la technologie ainsi que des questions de développement, en particulier dans le commerce, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Deuxièmement, il a souligné la nécessité de garantir un système agroalimentaire mondial efficace, stable, adaptable et résilient au changement climatique comme base à long terme. Il a appelé le G20 à accélérer le transfert de technologie, à fournir une assistance technique, un financement concessionnel et une gouvernance intelligente aux pays en développement et aux pays moins développés dans leur transition vers une agriculture verte et durable. En outre, il a appelé à soutenir la sécurisation des chaînes d’approvisionnement alimentaire pour les pays à faible revenu.

Troisièmement, il est nécessaire d’assurer l’investissement dans les personnes, l’éducation, la formation et la protection sociale étant des priorités clés pour construire une société harmonieuse, inclusive et durable ; Le Premier ministre a également souligné la nécessité de donner la priorité aux ressources et de développer des politiques pratiques, réalisables et efficaces pour éradiquer la faim et réduire la pauvreté, afin de "ne laisser personne de côté".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a cité l’adage du défunt président Hô Chi Minh "La solidarité est invincible" et a affirmé que le Vietnam s’engageait à défendre le multilatéralisme, à maintenir une étroite solidarité internationale et à contribuer activement aux efforts mondiaux pour éliminer la faim et parvenir au développement durable.

Il a souligné la volonté du Vietnam de partager son expérience et de collaborer avec les pays du G20 et les organisations internationales dans la mise en œuvre de programmes Sud-Sud et trilatéraux pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans le monde. Son discours a reçu un large soutien et une large appréciation des pays présents.

Le sommet du G20 de cette année marque le plus grand rassemblement jamais organisé, avec la participation de 21 membres du G20, 19 pays invités et 15 organisations internationales clés. Les discussions ont porté sur l’éradication de la pauvreté, la promotion du développement inclusif et le renforcement du soutien financier aux pays à faible revenu pour mettre en œuvre des projets efficaces de réduction de la pauvreté et de développement durable. Les dirigeants ont également exploré les moyens d’aider les pays en développement à tirer parti des opportunités offertes par les secteurs du développement numérique, vert et intelligent.

Le sommet a souligné la nécessité de lutter contre les inégalités mondiales, notamment les disparités entre les sexes et les races, et d’aider les communautés vulnérables à réduire les écarts de richesse. Les dirigeants ont souligné l’importance de réformer les institutions mondiales pour relever les défis actuels par le biais de solutions multilatérales.

Dans l’après-midi du 18 novembre, le chef du gouvernement vietnamien a assisté à une discussion sur la "Réforme des institutions de gouvernance mondiale ", conformément à l’appel à l’action lancé par le Brésil lors de sa présidence du G20. Le Vietnam, en tant que pays en développement proactif, a exprimé son ferme soutien à la création de mécanismes de gouvernance mondiale plus équitables et plus efficaces.

Le sommet du G20 2024 se poursuit le 19 novembre, axé sur le développement durable et la transition énergétique. Le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait prononcer un discours lors de cette session clé. – VNA/VI