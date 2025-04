Le Vietnam propose aux États-Unis de reporter l'imposition des taxes de 1 à 3 mois pour les négociations

Le gouvernement vietnamien propose aux États-Unis d’envisager de suspendre l’imposition de droits de douane d'un à 3 mois pour les négociations, dans le but de garantir l’équité fiscale, a déclaré ce vendredi 4 avril à Hanoi le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, lors d’une réunion avec des représentants des entreprises exportatrices des marchandises vers les États-Unis, des associations et des agences connexes.

Les représentants de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham) et du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN ont hautement apprécié la réponse opportune et harmonieuse du Vietnam à l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis, soulignant les avantages du Vietnam, les contenus sur lesquels il faut se concentrer pour discuter, négocier, éliminer les barrières et les défis, et traiter de manière appropriée et efficace les questions soulevées par les États-Unis afin que les deux économies puissent se développer ensemble.

La vice-présidente de l'AmCham à Hanoi, Virginia Foote, a déclaré que le Vietnam devrait acheter davantage de produits aux États-Unis et prendre des engagements fermes. Certaines entreprises américaines souhaitent vraiment que le Vietnam puisse conclure des contrats dans des projets portant sur l’énergie, le gaz naturel liquéfié (GNL), les avions, etc., équilibrant ainsi le chiffre d’affaires commercial entre les deux pays.

Un point important mentionné par Mme Virginia Foote est que le Vietnam doit montrer aux États-Unis ses efforts dans la lutte contre le transbordement et dans la résolution approfondie des accusations et des rumeurs qui ne sont pas bénéfiques pour le Vietnam.

Les représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Sciences et des Technologies, du ministère des Finances, de la Banque d'État... ont affirmé que le Vietnam continuerait à dialoguer et à examiner pour étudier et supprimer les barrières techniques, ajuster les taxes sur des groupes de biens et d'industries ; souhaitant importer des produits scientifiques et technologiques et des biens de haute technologie des États-Unis.

Ils ont proposé à AmCham et au Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN de recommander à l’administration du président Donald Trump d’intensifier le dialogue ; de reporter temporairement l’imposition de nouveaux tarifs (environ 2 à 3 mois) pendant que les deux parties négocient et trouvent un terrain d’entente.

De son côté, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a affirmé qu'au cours des dernières années, le Vietnam avait toujours été proactif, réceptif et fortement coordonné avec la partie américaine pour négocier des taxes équitables, lutter contre le transit des marchandises et promouvoir le commerce bilatéral dans une direction mutuellement bénéfique.



Le 31 mars, le gouvernement vietnamien a publié un décret qui a réduit 23 lignes de taxes d'importation américaines au Vietnam, dont beaucoup ont un taux de taxe de 0 %. En outre, le Vietnam a promu des contrats d’achat de biens aux États-Unis (avions, gaz...) ; créé des conditions favorables pour que les entreprises américaines puissent investir et faire des affaires au Vietnam. Dans les temps à venir, le gouvernement vietnamien continuera à promouvoir des solutions pour augmenter l’achat de matières premières et d’équipements aux États-Unis.



Selon le vice-Premier ministre, les produits vietnamiens et américains ne sont pas en concurrence mais se complètent. Il a précisé que le Vietnam mettrait également en œuvre des solutions pour augmenter les importations de marchandises en provenance des États-Unis, souhaitant promouvoir la coopération avec les États-Unis dans les domaines des science, du développement technologique, de la transformation numérique...

Il a demandé aux exportatrices vietnamiennes vers le marché américain de maintenir le prix des marchandises inchangé en attendant les résultats des négociations ; de déployer de manière proactive des solutions adaptées et efficaces pour « maintenir ce marché ». Le gouvernement discutera et trouvera des solutions pour aider les entreprises à réduire leurs difficultés.

Il a également proposé à AmCham et au Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN de transmettre le message de bonne volonté du gouvernement vietnamien et du monde des affaires à l'administration du président Donald Trump afin que les négociations puissent être efficaces et obtenir de bons résultats, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA/VI