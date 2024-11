Le Vietnam prône les échanges amicaux et la coopération globale avec Chongqing

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité municipal du PCC de Chongqing, Yuan Jiajun. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé vendredi 8 novembre que le gouvernement vietnamien attache une grande importance au développement des relations avec la Chine, soutient et est prêt à créer toutes les conditions favorables pour que les ministères, les branches et les localités vietnamiennes élargissent et renforcent les échanges amicaux et la coopération globale avec la ville de Chongqing.



Il a fait ces remarques lors de son entrevue avec Yuan Jiajun, membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité municipal du PCC de Chongqing, dans le cadre de son voyage pour participer au 8e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et aux activités bilatérales en Chine.



Le chef du gouvernement vietnamien a remercié les autorités municipales pour leurs efforts dans la restauration de l’espace d’exposition dédié au défunt président vietnamien Hô Chi Minh au Musée d’histoire révolutionnaire de Hongyan.



Yuan Jiajun a pour sa part souligné la position du Vietnam en tant que plus grand partenaire commercial de Chongqing au cours des cinq dernières années consécutives et destination d’investissement la plus importante au sein de la région de l’ASEAN. Il a déclaré que le Comité municipal du PCC et l’administration de Chongqing accordent une grande importance à la coopération amicale avec le Vietnam.



Il a salué l’échange de notes diplomatiques entre les ministères vietnamien et chinois des Affaires étrangères concernant l’établissement du consulat général du Vietnam à Chongqing. Il s’est dit convaincu que le consulat général servira de pont crucial pour faire progresser la collaboration entre le Vietnam et Chongqing ainsi que la Chine occidentale, apportant des avantages tangibles à leurs entreprises et à leur population.



Discutant du travail conjoint bilatéral dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de renforcer les échanges de délégations à différents niveaux. Il a appelé les autorités de Chongqing à soutenir l’achèvement des procédures nécessaires à l’établissement officiel du consulat général et à faciliter ses opérations futures.



Le dirigeant vietnamien a également demandé à la localité chinoise de créer des conditions faborables pour l’utilisation efficace par les entreprises vietnamiennes de la ligne ferroviaire express Chine-Europe, aidant à exporter des marchandises vietnamiennes vers des pays tiers.



Il a exhorté Chongqing à augmenter ses importations de produits vietnamiens de haute qualité, à accroître ses échanges commerciaux et à renforcer davantage sa coopération dans le tourisme, la culture, l’éducation et les échanges entre localités et entre peuples. En outre, il a recommandé d’envisager de nouvelles lignes aériennes directes reliant Chongqing aux principales villes du Vietnam.



En accord avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, Yuan Jiajun a affirmé que Chongqing faciliterait le fonctionnement du consulat général du Vietnam, aiderait le Vietnam à capitaliser sur la ligne ferroviaire express Chine-Europe et augmenterait ses importations de produits vietnamiens de haute qualité.



Il a exprimé l’espoir de voir des engagements bilatéraux dans des domaines correspondant aux avantages de Chongqing ou aux besoins des deux parties, tels que la production industrielle, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies, l’entreposage, la logistique et le tourisme, contribuant à la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. – VNA/VI