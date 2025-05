Le Vietnam prône la compassion, l'harmonie et la tolérance

Célébration de la Journée du Vesak, organisée au siège de l'ONU à New York, le 14 mai. Photo: VNA

Dang Hoàng Giang a souligné l'importance profonde du Vesak pour le Vietnam, où le bouddhisme est intimement lié à la vie culturelle et spirituelle du pays depuis plus de deux millénaires, caractérisé par une philosophie de "sauvegarde de la nation et d'instauration de la paix pour le peuple".

Dans un contexte d'instabilité et de défis mondiaux, le diplomate a souligné que les enseignements du Bouddha sur la compassion, la sagesse et la paix offrent des orientations essentielles à l'humanité pour surmonter les difficultés et forger une communauté mondiale cohésive fondée sur le respect mutuel et le développement durable. Ces valeurs font également écho aux principes fondamentaux de l'ONU.

Il a profité de l'occasion pour annoncer que le Vietnam avait accueilli avec succès les célébrations de la Journée du Vesak 2025, organisées par l'ONU, qui ont rassemblé des dignitaires, des moines, des nonnes et des fidèles bouddhistes de nombreux pays. Dang Hoàng Giang a souligné que l'événement de cette année coïncidait avec le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam et le 80e anniversaire de sa Fête nationale.

Les intervenants ont collectivement souligné les enseignements intemporels et les profondes réflexions philosophiques du Bouddha, non seulement comme un précieux héritage spirituel pour l'humanité, mais aussi comme une boussole morale susceptible d'éclairer et d'inspirer l'action et les politiques mondiales.

La Journée du Vesak est célébrée chaque année depuis 1999. Cette journée reconnaît les contributions du bouddhisme - l'une des plus anciennes traditions spirituelles du monde - au bien-être spirituel de l'humanité et aux objectifs plus larges de paix, de coopération, d'harmonie et de développement durable.-VNA/VI