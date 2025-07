Le Vietnam promeut son rôle important à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

La délégation vietnamienne à la 50e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF 50). Photo : VNA

Le Vietnam a affirmé sa position et son rôle actif à la 50e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).



Cet événement de cinq jours, qui s’est achevé dimanche 13 juillet, s’est déroulé à Paris, en France, avec la participation de plus de 550 délégués venus de 59 pays et territoires. La délégation vietnamienne était conduite par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh.



Cette édition revêtait une importance particulière, marquant le demi-siècle de développement de l’organisation. Le président de l’APF, Hilarion Etong, a souligné la portée historique de cet événement, le considérant comme “un moment d’espoir, une date de mémoire et un moment d’attente”.



Le Vietnam est considéré comme un membre clé de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique. Depuis 1997, Nguyên Thuy Anh, présidente du sous-comité vietnamien de l’APF, a été élue à plusieurs reprises à des postes de haut niveau.



Lors du débat général sur le thème “La Francophonie – une ancre dans un monde en crise”, Nguyên Thuy Anh a représenté le Vietnam et prononcé un discours important exprimant les points de vue et les propositions spécifiques du Vietnam, porteurs d’un message de paix et de coopération multilatérale.



Saluant le thème de la conférence, Nguyên Thuy Anh a déclaré : “Dans un contexte mondial marqué par une évolution complexe et imprévisible – tensions et conflits géopolitiques, concurrence et fragmentation stratégiques, instabilités des marchés financiers et monétaires, crises alimentaires, le choix du thème +La Francophonie, une ancre dans un monde en crise+ pour nos débats au sein de cette Assemblée parlementaire revêt une importance toute particulière et s’avère des plus opportuns”.



“Le Vietnam attache une grande importance aux valeurs et objectifs nobles portés par la Francophonie : la paix, la démocratie, la diversité culturelle et linguistique, la solidarité, la coopération et le développement. Ces valeurs sont en parfaite résonance avec les priorités de l’État et du peuple vietnamiens dans l’œuvre de renouveau global que nous poursuivons aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.



Le Vietnam a également présenté trois propositions concrètes visant à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’APF et de la Communauté de la Francophonie.



En matière de réforme et d’adaptation, la Francophonie devrait intensifier ses réformes afin de mieux s’adapter aux évolutions rapides du contexte mondial et de l’espace francophone, en veillant à renforcer l’efficacité de ses actions et à répondre davantage aux priorités des pays membres, notamment en matière de coopération économique.



Deuxièmement, l’APF ainsi que les autres organisations interparlementaires doivent continuer à être des espaces privilégiés où les parlementaires expriment les attentes et aspirations des citoyens, œuvrent ensemble à la construction d’un monde solidaire et pacifique, promeuvent le multilatéralisme et règlent les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, au service d’un développement durable.



En ce qui concerne le rôle des parlements dans la paix, l’APF ainsi que les autres organisations interparlementaires doivent continuer à être des espaces privilégiés où les parlementaires expriment les attentes et aspirations des citoyens, œuvrent ensemble à la construction d’un monde solidaire et pacifique, promeuvent le multilatéralisme et règlent les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, au service d’un développement durable.

.

Enfin, en matière de développement linguistique et culturel, il est nécessaire de renforcer les programmes d’enseignement et de formation en langue française, d’encourager le recrutement de ressources humaines francophones, et de promouvoir les échanges culturels, éducatifs ainsi que les relations entre les peuples, afin que la langue française demeure un lien vivant, vecteur de solidarité entre nos nations.

.

Lors des séances plénières de l’APF, les dirigeants des parlements des pays membres ont ouvertement débattu des défis et des opportunités d’un monde multipolaire.



La présidente de l’Assemblée nationale française Yaël Braun-Pivet a prononcé un discours d’ouverture stimulant, soulignant le rôle politique de l’APF.



“La crise systémique actuelle du multilatéralisme ouvre une nouvelle opportunité pour notre alliance, une opportunité de prendre pleinement conscience de notre rôle politique, une opportunité de démontrer que la Francophonie n’est pas seulement un espace linguistique, mais aussi une force positive de modération, de réconciliation et de paix”, a-t-elle déclaré. – VNA/VI