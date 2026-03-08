Le Vietnam promeut sa gastronomie végétarienne auprès de la communauté diplomatique aux États-Unis

La cheffe Anna Le présente les plats aux invités. Photo: Ngoc Quang/VNA

L'ambassade du Vietnam aux États-Unis, en collaboration avec le Cercle des conjoints de l’ASEAN (ASC) à Washington,D.C., a organisé le 6 mars un événement intitulé "Expérience de la cuisine végétarienne vietnamienne", visant à présenter les particularités de la cuisine végétarienne vietnamienne au corps diplomatique et aux amis internationaux résidant dans la capitale américaine.

La rencontre s’est tenue dans l’atmosphère conviviale de la "Vietnam House", réunissant des conjoints d’ambassadeurs, des diplomates des pays de l’ASEAN ainsi que des représentants d’organisations internationales. Au-delà d’une simple dégustation, ce programme a constitué une véritable plateforme d’échange culturel, permettant aux membres de l’ASC et aux invités internationaux de mieux comprendre les traditions gastronomiques associées à la vie culturelle et aux croyances du peuple vietnamien.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Tran Thi Bich Van, épouse de l’ambassadeur du Vietnam, a souligné que cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités célébrant la Journée internationale des femmes (8 mars). Elle a également mis en avant le rôle des épouses de diplomates en tant que "passerelles de la diplomatie douce", contribuant à la préservation des identités culturelles et au renforcement de l’amitié entre les nations.

Selon elle, le choix du thème végétarien reflète une philosophie de vie fondée sur la paix, la compassion et le respect de la nature. À travers des ingrédients emblématiques tels que les graines de lotus, le tofu et les champignons, la cuisine vietnamienne exprime une part de l’âme des Vietnamiens, à la fois douce, simple et raffinée.

Les invités dégustent de magnifiques plats végétariens vietnamiens lors de cet événement. Photo : Ngoc Quang/VNA

Le moment fort de la journée a été une démonstration culinaire animée par la cheffe Anna Le, fondatrice de l’enseigne Ahna Gourmet. Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle a partagé avec les invités les techniques et les secrets de préparation de plats végétariens savoureux.

Elle a notamment expliqué que la cuisine végétarienne vietnamienne contemporaine a su évoluer pour proposer des versions végétales de plats emblématiques tels que le Pho ou le Bun bo Hue, illustrant ainsi la créativité et la richesse de la gastronomie nationale.

Dans une ambiance conviviale, les invités ont dégusté des plats végétariens vietnamiens, échangeant des idées et renforçant les liens au sein de la communauté diplomatique à Washington.

Carmen Oatway, présidente du Groupe international des femmes de Washington, D.C., s’est déclarée impressionnée par la cuisine végétarienne vietnamienne. Elle a souligné que ces plats étaient à la fois savoureux, sains et riches en légumes. À l’issue de cette expérience, elle a confié envisager de se rendre prochainement au Vietnam avec son mari afin de découvrir davantage de spécialités traditionnelles.-VNA/VI