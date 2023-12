Le Vietnam promeut sa coopération intégrale avec le Cambodge

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a souligné l’amitié spéciale entre les deux pays dans sa récente interview accordée au journal cambodgien Kampuchea Thmey (Nouveau Cambodge).

L’ambassadeur Nguyên Huy Tang affirme au journal Kampuchea Thmey qu’en 2024 et dans les années suivantes, le Vietnam continuera de promouvoir sa coopération intégrale avec le Cambodge. Capture d’écran.



L’article publié le 7 décembre cite le diplomate disant que le Vietnam renforcera sa coopération intégrale avec le Cambodge en 2024 et au-delà, couvrant l’économie, le commerce, l’investissement et le tourisme, qui sont également l’intérêt commun de leurs dirigeants.



Les deux pays poursuivront également leur coopération dans la mise en œuvre d’accords et de protocoles d’accord tels que le protocole d’accord sur l’accord sur le tourisme pour 2023-2028, l’accord sur le commerce frontalier bilatéral et un autre sur le renforcement du commerce bilatéral pour 2023-2024, a-t-il ajouté.