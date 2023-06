Le Vietnam promeut sa coopération avec le Royaume-Uni, Hong Kong (Chine) et la Lituanie

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré le 7 juin à Paris son homologue britannique, James Cleverly, le secrétaire au Commerce et au Développement économique de Hong Kong (Chine), Algernon Yau Ying-wah, et le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et son homologue britannique, James Cleverly. Photo: VNA

Ces rencontres ont eu lieu en marge de la Réunion du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au niveau des ministres.

Les ministres James Cleverly et Bui Thanh Son ont convenu d'élaborer des mesures pour continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, approfondissant le partenariat stratégique bilatéral. Ils ont également affirmé leur volonté de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein d'organisations internationales et de forums multilatéraux.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire au Commerce et au Développement économique de Hong Kong (Chine), Bui Thanh Son a présenté plusieurs propositions pour favoriser la coopération économique bilatérale, dont le renforcement de l’échange de délégations. Il a également suggéré que Hong Kong (Chine) augmente ses importations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens…

Impressionné par les réalisations économiques du Vietnam ces derniers temps, Algernon Yau Ying-wah a souligné que les grandes entreprises de Hong Kong

appréciaient le climat des affaires du Vietnam

et souhaitaient y rechercher des opportunités.

Lors de leur rencontre, le ministre vietnamien et son homologue lituanien ont convenu de continuer à coopérer étroitement pour promouvoir l’échange de délégations et les contacts de tous niveaux, de maintenir les mécanismes de coopération bilatérale, et de continuer à se soutenir mutuellement au sein de forums multilatéraux et organisations internationales.