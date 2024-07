Le Vietnam promeut sa coopération avec l'OMPI dans le domaine de la propriété intellectuelle

Délégation vietnamienne lors de l'événement. Photo: VNA

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui The Duy, participe à la 65e série de réunions des assemblées des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui a débuté le 9 juillet à Genève, en Suisse.



Félicitant l’OMPI pour ses réalisations exceptionnelles, le vice-ministre Bui The Duy a souligné que le Vietnam avait publié sa Stratégie nationale sur la propriété intellectuelle pour 2030, visant à mobiliser tous les acteurs de la société pour participer aux activités de propriété intellectuelle, les entreprises jouant un rôle central. Il a également annoncé que, pour la première fois, le Vietnam avait élaboré et publié avec succès le rapport sur l'indice d'innovation provinciale 2023 (Provincial Innovation Index - PII).



En marge de l’événement, le vice-ministre Bui The Duy a eu une séance de travail avec le directeur général de l'OMPI, Daren Tang.



Le vice-ministre Bui The Duy a proposé qu'à l'avenir, l'OMPI étende sa coopération avec le Vietnam à des sujets tels que la recherche sur la relation entre la protection de la propriété intellectuelle et les résultats créatifs créés par l'intelligence artificielle (IA).



Le directeur général de l'OMPI a hautement apprécié la stratégie cohérente du gouvernement vietnamien sur le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et a remercié le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies pour sa coordination étroite dans la mise en œuvre de projets de coopération technique avec l'OMPI.



Le directeur général de l'OMPI s'est engagé à être prêt à mettre en œuvre les nouveaux contenus de coopération proposés par le vice-ministre vietnamien.



La 65e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI devra s’achever le 17 juillet prochain.-VNA/VI