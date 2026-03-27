Le Vietnam promeut les renouvelables pour respecter la déclaration sur le JETP

Le Vietnam considère la transition énergétique comme un levier clé pour maintenir une croissance économique durable. Photo: VNA

Le gouvernement a approuvé un projet majeur visant à stimuler les énergies renouvelables dans le cadre de son engagement envers la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Conformément à la décision n°458/QĐ-TTg, signée cette semaine par le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, le Vietnam vise à porter la part des énergies renouvelables à environ 47% de sa capacité électrique totale d’ici 2030.



La capacité de production d’électricité à partir de centrales thermiques au charbon sera plafonnée entre 30,2 et 31,05 GW, et les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité seront limitées à 170 millions de tonnes de CO2.



Aucune nouvelle centrale électrique au charbon ne sera construite, et les centrales de plus de 40 ans cesseront leurs activités d’ici 2030 si la conversion au charbon n’est pas possible.



Le projet vise également la création de deux centres industriels et de services dédiés aux énergies renouvelables dans le pays d’ici 2030. Il est conçu pour mettre en œuvre la Déclaration sur le JETP, la résolution n°70-NQ/TW et le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.



Cette initiative a pour objectif de garantir la sécurité énergétique nationale, de fournir une électricité suffisante pour le développement socio-économique, la défense nationale, la sécurité et les besoins des citoyens, de promouvoir les énergies renouvelables et nouvelles, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’atteindre la neutralité carbone.



Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit de finaliser d’ici 2030 les cadres institutionnels, politiques et juridiques afin de créer un environnement favorable à l’investissement et au développement de l’éolien offshore, de l’énergie solaire et des systèmes de stockage d’énergie.



Des normes techniques nationales et des réglementations environnementales relatives aux nouvelles technologies énergétiques, telles que le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS), l’hydrogène vert et l’ammoniac vert, seront étudiées et proposées afin de garantir leur faisabilité et leur conformité aux normes internationales.



Les autorités coordonneront et mobiliseront le soutien international pour moderniser et construire les infrastructures de production, de transport, de stockage, de distribution et d’exploitation de systèmes électriques intelligents et performants, capables d’intégrer à grande échelle les énergies renouvelables.



Ce projet renforcera également les ressources humaines et les capacités de gestion du secteur de l’énergie afin de maîtriser les technologies modernes et de développer la production nationale d’équipements pour l’industrie des énergies renouvelables.



Une transition énergétique juste favorisera la création d’emplois, la formation et le perfectionnement des travailleurs, ainsi que la protection sociale des groupes vulnérables. Des mesures encourageront également les particuliers et les entreprises à participer à des programmes d’utilisation efficace des énergies propres. – VNA/VI