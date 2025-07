Le Vietnam promeut le modèle OCOP à l’international

Lors de la réception. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 15 juillet, à Hanoï, une délégation de ministres et hauts responsables du secteur agricole participant au Forum de haut niveau interrégional sur le modèle « Une commune, un produit » (One commune, one product -OCOP), organisé par le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement en coopération avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre a souligné que le programme OCOP au Vietnam s’inscrivait étroitement dans le cadre du développement rural, de la lutte contre la pauvreté et de la modernisation des zones rurales. Il a précisé que le pays comptait déjà plus de 16 000 produits OCOP classés de 1 à 4 étoiles. Le gouvernement vise à standardiser et élever ces produits à 5 étoiles pour conquérir les marchés internationaux, contribuant ainsi au programme de réduction durable de la pauvreté.



Il a insisté sur le rôle moteur des agriculteurs dans le modèle OCOP, tout en appelant à une collaboration renforcée avec les entreprises et les scientifiques pour développer les produits, transférer des technologies, des semences, des engrais et des pratiques culturales durables. Parallèlement, plusieurs régions rurales du Vietnam développent le tourisme agricole basé sur les produits OCOP.



Le dirigeant a affirmé que le Vietnam est prêt à partager ses ressources humaines, scientifiques et technologiques avec les pays ayant des conditions écologiques comparables, afin de promouvoir une agriculture durable. Il a également suggéré que la FAO joue un rôle de coordination pour créer une initiative commune avec l'engagement des dirigeants, garantissant que les agriculteurs soient les principaux bénéficiaires de la coopération internationale.



En marge de cette discussion, Trân Hông Hà a présenté l’initiative vietnamienne visant à cultiver un million d’hectares de riz à faibles émissions, générant des crédits carbone et augmentant les revenus des agriculteurs grâce à une production respectueuse de l’environnement. Il a proposé aux pays participants de signer un accord pour échanger les meilleures pratiques et se soutenir mutuellement sur la base d’un partenariat pratique.



Beth Bechdol, directrice générale adjointe de la FAO, a salué les résultats remarquables du Vietnam, en particulier à travers le programme OCOP qui permet de diversifier les produits agricoles locaux, d’améliorer leur qualité et d’élargir les débouchés commerciaux. Elle a souligné que cette approche intégrée, combinant valeurs culturelles, savoirs traditionnels et inclusion sociale, constitue un modèle inspirant pour les pays confrontés à l’insécurité alimentaire, au changement climatique et au développement rural.



Les participants ont réaffirmé leur volonté de coopération ouverte et de partage d’expériences face aux défis mondiaux liés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, à la rareté des terres, aux conflits homme-faune et aux pressions économiques. -VNA/VI