Le Vietnam promeut l'égalité des sexes tout au long du processus de développement du pays

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé le 23 juin à Bangkok, en Thaïlande, au Sommet mondial des femmes 2022 sur le thème : "Femmes : créer des opportunités dans une nouvelle situation".

Le sommet a attiré la participation de plus de 600 délégués de 52 pays et territoires.

Donnant son discours lors de la séance d’ouverture, Vo Thi Anh Xuan a estimé que le monde était confronté à des incertitudes sans précédent en raison du double impact de la pandémie de COVID-19 et d'autres crises et conflits, ce affectant directement les droits et les moyens de subsistance des femmes de pays et de régions.

Elle a donc proposé quatre groupes de solutions importantes pour tirer parti du potentiel et du rôle des femmes dans le processus d'élaboration des politiques de relance et de développement socio-économiques : premièrement, renforcer la participation des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de développement ; deuxièmement, renforcer l'autonomisation économique des femmes grâce à l'élaboration de mécanismes et de politiques pour les encourager à créer une entreprise, à accéder au capital et aux connaissances numériques ; troisièmement, promouvoir l'intégration du genre et les initiatives d'autonomisation des femmes pour répondre aux défis ; et quatrièmement, améliorer la qualité des ressources humaines féminines afin de promouvoir le potentiel, les forces et la maîtrise des femmes, et se concentrer sur l'élaboration d'une stratégie de formation pour que les filles deviennent des ressources humaines d'élite pour l'avenir.

Vo Thi Anh Xuan a affirmé que la politique cohérente et de l'État du Vietnam était de promouvoir l'égalité des sexes à chaque étape du développement du pays. Face à l'impact considérable de la pandémie de COVID-19, le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques de soutien aux personnes et aux entreprises en difficulté, avec les priorités accordées aux femmes et aux filles, avec trois programmes de soutien d'une valeur totale d'environ 5,5 milliards de dollars.

Dans le cadre de la coopération internationale, le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives sur l'égalité des sexes ; a maintenu la participation des femmes vietnamiennes à la mission de maintien de la paix de l'ONU ; a atteint des progrès dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD), notamment les objectifs sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

La dirigeante vietnamienne a affirmé que le Vietnam se concentrait sur la mise en œuvre du programme de redressement et de développement socio-économique, avec de nombreuses politiques prioritaires et soutenant les femmes et les filles. Le pays améliore activement les politiques et les lois pour faciliter davantage la participation des femmes dans l’économie ; développe les petites et moyennes entreprises ; et encourage la participation des femmes dans les domaines créateurs de valeur tels que les sciences et les technologies, l'ingénierie, l'agriculture de haute qualité.

Le même jour, la délégation vietnamienne a participé à une table ronde au niveau ministériel sur l'établissement d'un partenariat public-privé dans le renforcement des opportunités économiques pour les femmes.