Le Vietnam promeut des initiatives pour améliorer l’efficacité du Conseil des droits de l’homme

L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA

Le Vietnam oeuvrera avec la communauté internationale pour améliorer l’efficacité du Conseil des droits de l'hommes dans le but commun de promouvoir et de garantir les droits de l’homme, tout en mettant l’accent sur des sujets tels que la protection des groupes vulnérables, l’égalité de sexes, les droits de l’homme dans la résilience au changement climatique et dans la transition numérique.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de la prochaine participation du vice-Premier ministre Trân Luu Quang à la 52e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU prévue du 27 février au 31 mars en Suisse.

La diplomate vietnamienne a déclaré qu’après avoir été élu membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, la mission vietnamienne a consulté les représentants du pays à Genève sur les priorités, les propositions et les initiatives visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme dans divers domaines.

Afin de promouvoir davantage les initiatives du Vietnam sur les droits de l’homme et la réponse au changement climatique, la délégation vietnamienne a consulté et partagé ses expériences sur ce sujet.

Le Vietnam a également travaillé avec des représentants d’autres pays pour préparer la 52e session du Conseil des droits de l’homme, et continuera de consulter et de participer activement aux discussions et autres activités de cette organisation.

Dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le 30e anniversaire de la Déclaration et le Programme d’action de Vienne cette année, le Vietnam se joindra à d’autres pays pour consulter et échanger les initiatives du Conseil des droits de l’homme sur cette question, a révélé Mme Le Thi Tuyet Mai.

La participation du vice-Premier ministre Trân Luu Quang à cette session traduit l’engagement du Vietnam en tant qu’un membre responsable du Conseil des droits de l’homme et de la communauté internationale, a affirmé la diplomate.

Il s'agit également de la première activité multilatérale dans le cadre de l'ONU avec la participation d'un dirigeant de haut rang, contribuant à améliorer la réputation et la position du Vietnam en tant que pays dynamique et innovant qui respecte et protège les droits de l'homme, renforçant la coopération intégrale entre le Vietnam et l'ONU.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang assistera à une séance de haut rang qui aura lieu du 27 février au 2 mars à Genève, en Suisse dans le cadre de la 52e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

En marge de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang rencontrera les dirigeants des organisations internationales et des pays participants afin de renforcer davantage les liens bilatéraux, a indiqué la diplomate vietnamienne.