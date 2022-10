Le Vietnam progresse dans l'indice de récupération COVID-19

Le "Nikkei", premier quotidien économique nippon, vient de publier l'indice de récupération COVID-19 en octobre 2022, selon lequel le Vietnam se classe 8e sur 121 pays et territoires avec 75 points.

C'est le quatrième mois consécutif que le Vietnam figure dans le top 10 de ce classement.

L'indice évalue les pays et territoires sur leur gestion des infections, le déploiement des vaccins et les conditions de la mobilité. Plus son classement est élevé, plus le pays/territoire est proche du rétablissement, ce étant caractérisé par un taux d’infection et de mortalité faible, une meilleure couverture vaccinale ainsi que moins de restrictions de mouvement.

Outre le Vietnam, d’autres pays d'Asie du Sud-Est connaissent une amélioration significative, notamment le Cambodge au 4e rang du classement avec 76,5 points, le plus élevé d'Asie du Sud-Est, juste devant le Vietnam.

C'est la dernière fois que Nikkei publie cet indice car de nombreux pays ont modifié leurs mécanismes de test et de notification des cas de COVID-19 et certaines sources de données ne sont plus mises à jour régulièrement.