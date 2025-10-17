Le Vietnam profondément préoccupé par l'incident survenu dans les eaux de l'île de Thi Tu (archipel de Truong Sa)

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l'après-midi du 16 octobre, en réponse à une question sur la réaction du Vietnam à propos de l'incident récent survenu dans les eaux entourant l'île de Thi Tu, appartenant à l'archipel de Truong Sa, entre des navires chinois et philippins, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a déclaré :

"Tout d'abord, nous tenons à réaffirmer que le Vietnam dispose de bases historiques et juridiques suffisantes pour affirmer sa souveraineté claire et incontestable sur l'archipel de Truong Sa, y compris sur l'île de Thi Tu.

Concernant l'incident survenu dans les eaux de cette île, le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux informations rendues publiques par les parties concernées. Le Vietnam demande à toutes les parties de respecter sa souveraineté sur l'archipel de Truong Sa, de faire preuve de retenue et d'agir de manière responsable, dans le respect du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que des réglementations internationales en matière de sécurité et de sûreté maritime, notamment le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de l'Organisation maritime internationale (OMI)".

Le Vietnam appelle en outre à créer une atmosphère favorable à des négociations d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et efficient, conforme au droit international, y compris à la CNUDM de 1982, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région. -VNA/VI