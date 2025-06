Le Vietnam prêt à devenir un hub régional de production cinématographique

Le Vietnam se positionne de plus en plus comme une destination de choix pour les productions cinématographiques internationales, capitalisant sur ses paysages naturels magnifiques, sa culture riche et ses politiques ouvertes. À l'occasion de la 78e édition du Festival de Cannes, le Vietnam a mis en lumière son potentiel lors d’un séminaire pour présenter sa dynamique en tant que nouvelle destination pour les équipes de tournage internationales.

Le Vietnam : Un immense plateau de tournage en plein air

Nguyen Trung Khanh, directeur général de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a affirmé que le pays offre une « véritable bibliothèque de décors naturels riches en identité et capables de répondre aux besoins créatifs variés des cinéastes internationaux ». Le Vietnam se présente comme un « vaste plateau de tournage en plein air », proposant une multitude de décors naturels, culturels et historiques vivants.

Le pays se distingue par sa diversité géographique et culturelle. On y trouve des chaînes de montagnes majestueuses du Nord-Ouest aux eaux émeraude de la baie d’Ha Long, en passant par l’ancienne cité impériale de Hué, les grottes spectaculaires de Phong Nha – Ke Bàng, les rizières dorées de Mù Cang Chai en saison de récolte, la capitale millénaire Hanoï ou encore la dynamique Hô Chi Minh-Ville. La diversité ethnique du Vietnam constitue également une source d’inspiration riche pour les œuvres cinématographiques.

En plus de ses attraits visuels, le Vietnam souligne la faisabilité et les avantages logistiques de la production sur son territoire. Le pays bénéficie d'infrastructures de transport et d’hébergement en cours de modernisation, de services de soutien de plus en plus professionnels, d'une main-d’œuvre jeune et dynamique, et de coûts compétitifs. Un point crucial est l'engagement du gouvernement vietnamien et des autorités locales à simplifier activement les procédures administratives pour favoriser les tournages.

Une « terre promise » pour les superproductions

Un signe encourageant de cette synergie entre cinéma et tourisme au Vietnam est le choix de l'archipel de Cat Bà (Hai Phong) par Riot Studios, un grand nom de la production américaine. Cet archipel a été sélectionné comme décor principal pour une série télévisée de neuf épisodes, adaptée du célèbre jeu en ligne League of Legends. Destinée à être diffusée sur des plateformes majeures comme Netflix et HBO, cette série vise une audience mondiale de plus de 650 millions de joueurs, promettant un « formidable élan pour l’industrie cinématographique et touristique du Vietnam ».

Rose Lam, directrice de production mondiale de Riot Studios, a indiqué que plusieurs pays avaient été explorés avant que le choix ne se porte sur le Vietnam. Cat Bà a laissé une impression exceptionnelle, non seulement grâce à la beauté spectaculaire de sa nature – forêts primaires, grottes mystérieuses, baies limpides, écosystèmes riches – mais aussi grâce au soutien total des autorités locales, à la bienveillance de la population et à des démarches administratives efficaces.

Selon Productions, société ayant travaillé sur plusieurs projets hollywoodiens en Asie du Sud-Est : « Le Vietnam reste une priorité, grâce à la diversité de ses décors, ses coûts abordables et, surtout, la coopération active des autorités ».

Une ambition régionale

À long terme, le Vietnam ne souhaite pas simplement « emprunter le cinéma pour promouvoir le tourisme », mais ambitionne de se positionner comme un centre régional de production cinématographique. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a affirmé que « La collaboration avec les grandes maisons de production nous permet d’élargir notre espace de marketing national via le langage artistique – un vecteur universel et profondément émotionnel ».

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec plusieurs localités, déploie actuellement de nouvelles politiques : simplification des procédures d’autorisation de tournage, exonérations/réductions fiscales pour les services, soutien logistique et logistique pour les équipes étrangères. De plus, des outils comme l’Indice d’Attractivité des Tournages (PAI), une base de données nationale de décors et des centres d’assistance à la production, sont en cours de mise en place. Ces initiatives constituent une « infrastructure immatérielle solide » qui rend le Vietnam non seulement beau, mais aussi propice à la création cinématographique.-VNA/VI