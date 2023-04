Le Vietnam prêt à coopérer avec des pays dans le développement agricole

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu) et des responsablesdes ministères de l’Agriculture des pays participant à la quatrième Conférence mondiale du Programme du SFS. Photo: VNA

Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à coopérer avec d'autres pays dans le développement agricole, la réduction et l’éradication de la pauvreté, et la garantie de la sécurité alimentaire à travers des programmes de coopération Sud-Sud et de la coopération trilatérale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.



En recevant lundi une délégation des responsables des ministères de l’Agriculture des pays participant à la quatrième Conférence mondiale du Programme de systèmes alimentaires durables (SFS) tenue à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié le rôle important du programme de SFS dans les efforts conjoints pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Il a affirmé que la conférence s'est tenue à un moment très opportun alors que le monde s'efforce de se remettre des graves conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être social des personnes, ainsi que de la perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire, entraînant une crises alimentaires dans de nombreuses régions du monde.



Il a partagé d’importantes réalisations obtenues par le Vietnam au cours des 35 ans de Doi Moi (Renouveau). La taille de l’économie nationale a passé de 4 milliards de dollars à 409 milliards de dollars, et le PIB par habitant, de 160 dollars à 4.100 dollars.

Selon le Premier ministre, l'agriculture fournit des moyens de subsistance à plus de 60 % de la population rurale, représentant 30 % de la main-d'œuvre du pays et près de 12 % du produit intérieur brut. D'un pays autrefois dépendant des importations alimentaires et sous-développé en agriculture, le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux des produits agrico-sylvicoles et quatiques, avec un chiffre d'affaires total à l'exportation de plus de 53 milliards de dollars l'an dernier.



Le Vietnam est en cours d'industrialisation et de modernisation. Le pays considère l'agriculture comme l'épine dorsale de l'économie, contribuant à l'amélioration du niveau de vie de la population et au maintien de la stabilité politique, de l'ordre et du bine-être social, a-t-il déclaré, ajoutant que la garantie de la sécurité alimentaire est l'une des éléments de la sécurité de l'homme, et une condition préalable pour garantir le droit à la vie.



Le chef du gouvernement vietnamien a tenu en haute estime l'aide précieuse et la coopération efficace de la communauté internationale, notamment en termes de capital, de technologies et d'expériences de gestion pour le secteur agricole.



Il a affirmé que le Vietnam était disposé à travailler avec d'autres pays pour élargir la coopération dans la recherche, l'élaboration de politiques et promouvoir la multiplication des modèles de transformation du système alimentaire vert, respectueux de l'environnement et à faibles émissions.

Il a également souligné la nécessité d'aider les pays dans le développement agricole et la mise en place d'un système alimentaire vert, propre, biologique et circulaire.



Pour leur part, les responsables des ministères de l’Agriculture des pays ont apprécié les efforts, les réalisations et les expériences inspirantes du Vietnam dans la lutte pour l'indépendance et le développement socio-économique en général, et dans le secteur agricole et la garantie de la sécurité alimentaire en particulier, ce qui contribue à réduire la pauvreté, améliorer la vie des gens et faire du pays l'un des grands exportateurs alimentaires du monde.



Ils ont ont souhaité que le Vietnam envoie des experts dans leurs pays pour partager leur expérience en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole, en particulier dans les secteurs du riz, du café et des produits aquatiques.