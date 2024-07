Le Vietnam prêt à connaître une forte croissance au cours du 2e semestre de l’année

Le Vietnam prêt à connaître une forte croissance au cours des 6 derniers mois de l’année. Photo: VietnamPlus

HSBC a publié le 27 juin un rapport dans lequel elle s'attend à ce que des facteurs tels que l'amélioration du cycle économique mondial, l'augmentation de la croissance des bénéfices et la réduction des taux d'intérêt par les banques centrales génèrent de nombreuses opportunités d'investissement privé.

Selon les experts de HSBC, l'économie vietnamienne est sur le point de connaître une forte croissance au cours des six derniers mois de 2024.

Le Vietnam poursuit son chemin de reprise tiré par le cycle électronique mondial. En conséquence, l’activité industrielle reflétée dans l’indice des directeurs d’achats (PMI) continue de montrer que l’activité manufacturière est en expansion. Les exportations vietnamiennes d'électronique sont très bonnes.

En outre, les perspectives d’investissement direct étranger (IDE) sont également stables grâce à l’attractivité du Vietnam. Le tourisme montre lui aussi une reprise et devrait atteindre l'objectif de 17 à 18 millions de visiteurs inetrnationaux cette année.

Toujours selon les experts de HSBC, l'inflation est toujours persistante et se rapproche du plafond de 4,5% fixé par la Banque d'État du Vietnam. Retarder les attentes de baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) renforce le dollar à court terme et crée de la volatilité pour le dông.

Au regard des politiques de taux d'intérêt prises par les banques centrales du monde entier, la Banque d'État peut rester prudente en matière de politique de taux d'intérêt, ont déclaré les experts de HSBC.

Concernant le marché des capitaux, HSBC a déclaré que la bourse vietnamienne était l'un des marchés ayant enregistré les meilleurs résultats en Asie d'un point de vue global depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui.

Selon les experts de HSBC, le Vietnam, une économie en plein essor alimentée par les investissements directs étrangers (IDE) et la capacité de production, est sur le point de devenir l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région dans les années à venir.

Des caractéristiques démographiques favorables, de solides investissements dans les infrastructures, une grande ouverture commerciale et la capacité à attirer les IDE continueront de stimuler la croissance du Vietnam. À mesure que la réforme du marché boursier progresse, le pays gagnera en importance aux yeux des investisseurs du monde entier.

En outre, la mise en œuvre du Partenariat économique régional global (RCEP) contribuera également à accroître l’intégration commerciale et à promouvoir les investissements dans la région.

D’autres institutions financières ont également donné des évaluations positives sur l’économie vietnamienne au 2e semestre de l’année en cours.

Standard Chartered prévoit par exemple que la croissance du PIB du Vietnam restera toujours solide mais se modérera à 5,3% en glissement annuel au deuxième trimestre contre 5,7% au premier trimestre. La banque s’attend à ce que la croissance des ventes au détail ralentisse à 8,2% sur un an en juin (contre 9,5% en mai), que la croissance des exportations atteigne 14,2% en rythme annualisé en juin (15,8% sur un an) et que les exportations de produits électroniques poursuivent leur amélioration depuis le début de l’année.

Tim Leelahaphan, économiste pour la Thaïlande et le Vietnam à Standard Chartered, a déclaré : « Malgré le probable ralentissement au deuxième trimestre, nous pensons que la reprise du Vietnam reste intacte. Cependant, les défis économiques pourraient persister au troisième trimestre dans un contexte de pressions croissantes sur les prix, de faiblesse des devises et de faiblesse de la demande mondiale."

De son côté, le Fonds monétaire international, estime que l’économie vietnamienne devrait connaître une croissance de près de 6% en 2024 soutenue par une demande extérieure toujours forte, des IDE résilients et des politiques accommodantes.

L’IMF a constaté que les exportations, un moteur clé de l’économie vietnamienne, pourraient faiblir si la croissance mondiale est décevante, si les tensions géopolitiques mondiales persistent ou si les différends commerciaux s’intensifient.

Au niveau national, la faiblesse persistante du secteur immobilier et du marché des obligations d’entreprises pourrait peser plus que prévu sur la capacité des banques à accroître le crédit. Dans un contexte monétaire souple, si les pressions sur les taux de change devaient persister plus longtemps, elles pourraient se répercuter davantage sur l’inflation intérieure, a remarqué l’IMF. -VietnamPlus/VI