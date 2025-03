Le Vietnam prêt à attirer de nouveaux investisseurs grâce à des produits boursiers innovants

Photo d'illustration: VNA

Le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a affirmé que son ministère et la Commission d'État des valeurs mobilières mettront en place des conditions favorables pour l’introduction de nouveaux produits innovants sur le marché boursier vietnamien, afin d'attirer davantage d'investisseurs.



Le 27 février à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Duc Chi a tenu une séance de travail productive avec des représentants de FTSE Russell, fournisseur de solutions de référence, d'analyse et de données multi-actifs, ainsi qu'avec des responsables des sociétés BlackRock et SSI.



Pour stimuler le développement du marché boursier et du marché des capitaux dans les années à venir, le vice-ministre Nguyen Duc Chi a souligné l'importance cruciale de renforcer le cadre juridique. Cette démarche englobe la révision des textes d'application de la Loi sur les valeurs mobilières amendée de 2024, ainsi que la mise en œuvre simultanée des mesures prévues dans la Stratégie de développement du marché boursier à l'horizon 2030, approuvée par le Premier ministre.

Le vice-ministre a également exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec les organisations internationales, afin de favoriser le développement du marché boursier vietnamien. L'objectif principal du pays est de faire progresser rapidement son marché boursier vers un niveau supérieur, dès que les conditions seront réunies.



Wanming Du, directrice des politiques et méthodologies des indices pour la région Asie-Pacifique chez FTSE Russell, a souligné l'importance d'établir des rencontres régulières avec les investisseurs institutionnels étrangers et les acteurs du marché. Ces échanges permettront de recueillir des retours d'expérience précieux, d'évaluer les évolutions du marché boursier vietnamien et de définir des plans de soutien adaptés pour son développement futur, ainsi que pour celui du marché des capitaux vietnamien.-VNA/VI