Le Vietnam préside une consultation sur la RevCon 11 avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies et président désigné de la 11e Conférence d’examen (RevCon 11) du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a présidé les 7 et 8 janvier une consultation à Amman (Jordanie) à l’intention des États membres du Traité pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Après des consultations régionales similaires organisées à Hanoï en octobre dernier pour les pays d’Asie-Pacifique et à Addis-Abeba en novembre dernier pour les pays africains, il s’agissait de la troisième réunion organisée par le Vietnam en préparation de la Conférence d’examen du TNP de 2026.

Co-organisée par le Vietnam en coordination avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) et l’Union européenne (UE), et réunissant des représentants de 30 pays, organisations internationales, instituts de recherche et groupes de réflexion du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, cette consultation a offert aux États membres du TNP de la région une plateforme d’échange de points de vue sur leurs positions, leurs priorités et leurs propositions concrètes, aidant ainsi le Vietnam, en sa qualité de président désigné, à préparer efficacement l’organisation et les discussions de fond de la Conférence d’examen de 2026.

Lors de la séance d’ouverture, l’UNODA a transmis un message d’Izumi Nakamitsu, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et haute représentante pour les affaires de désarmement, soulignant l’importance de la Conférence d’examen pour promouvoir l’unité, la coopération et un engagement renouvelé en faveur du désarmement nucléaire, de la non-prolifération et de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, tout en réaffirmant son ferme soutien au rôle du Vietnam en tant que Président.

Daifalallah Ali Al-Fayez, secrétaire général du ministère jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, a qualifié le TNP de pierre angulaire de la paix et de la sécurité internationales, en particulier au Moyen-Orient, et a considéré la conférence comme une occasion de renforcer la confiance et de mettre en œuvre des actions concrètes pour équilibrer les trois piliers du traité.

Parallèlement, l’envoyé spécial de l’UE pour la non-prolifération et le désarmement, Stephen Klement, a réaffirmé le ferme engagement de l’UE en faveur de la pleine mise en œuvre du TNP, y compris le droit à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire conformément au traité.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt a souligné que la complexité croissante du contexte sécuritaire international exige une unité et une coopération renforcées pour consolider le processus d’examen du TNP, l’un des mécanismes multilatéraux les plus essentiels à la paix et à la sécurité mondiales.

Il a exposé les priorités du Vietnam en tant que président désigné et s’est engagé à mener la conférence de manière transparente, équilibrée et inclusive, en tenant pleinement compte des intérêts et préoccupations légitimes de tous les États membres. Il a également encouragé les pays de la région MENA à continuer de contribuer activement et de manière responsable à la Conférence d’examen de 2026.

Au cours de sept sessions thématiques, les participants ont procédé à des échanges de fond sur les questions clés du processus d’examen du TNP. Les délégués ont exprimé leur préoccupation face aux défis actuels en matière de sécurité internationale et à leurs implications pour la conférence, tout en manifestant leur soutien et leurs attentes quant à la gouvernance équilibrée et efficace du Vietnam.

Ils ont mis en lumière les priorités régionales relatives aux trois piliers du traité, soulignant que la pleine mise en œuvre du TNP et la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient sont des étapes essentielles au renforcement du régime du TNP et à la consolidation de la paix et de la sécurité mondiales.

La 11e Conférence d’examen du TNP devrait se tenir au siège de l’ONU à New York du 27 avril au 22 mai. – VNA/VI