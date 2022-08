Le Vietnam préside une cérémonie de célébration des 55 ans de l’ASEAN au Japon

L’ambassade du Vietnam au Japon a présidé mardi 16 août une cérémonie de célébration du 55e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du du Sud-Est (ASEAN) avec la participation des ambassadeurs/chargés d’affaires des 10 États membres du bloc régional.

Les ambassadeurs et les chargés d’affaires des 10 États membres de l’ASEAN lors de la cérémonie à Tokyo, le 16 août. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam, qui est l’actuel président tournant du Comité de l’ASEAN à Tokyo (ACT, pour ASEAN Committee in Tokyo), a déclaré que l’ASEAN est désormais l’une des organisations régionales les plus dynamiques et les plus performantes au monde.

Selon le diplomate, avec une population de près de 700 millions d’habitants et un PIB supérieur à 3.200 milliards de dollars, l’ASEAN est la 5e économie mondiale. Le commerce de l’ASEAN a désormais retrouvé son niveau d’avant le Covid-19 et devrait croître de 4,9% cette année et de 5,2% en 2023.

La coopération de l’ASEAN avec ses partenaires étrangers s’est de plus en plus approfondie vers l’efficacité.

L’ambassadeur Vu Hông Nam a attribué ces résultats aux efforts incessants déployés par les peuples de l’ASEAN.

Il a ensuite souligné le rôle de l’ACT depuis sa création il y a 44 ans, notant que les membres de l’ACT ont fréquemment convoqué des réunions de soutien mutuel pour favoriser les liens entre les États membres et le Japon ainsi que les relations ASEAN-Japon.

Faisant écho à ce point de vue, l’ambassadeur du Cambodge au Japon Tuy Ry a souligné que l’ASEAN était passée d’un mécanisme disparate à une organisation étroitement cohérente et fondée sur des règles.

Il a également souligné les défis de sécurité auxquels le bloc régional sera confronté dans les temps à venir, notamment la situation au Myanmar et les problèmes liés à la Mer Orientale, à la péninsule coréenne et au conflit russo-ukrainien.

Après la cérémonie de célébration, les diplomates participants ont assisté à la 311e réunion de l’ACT.