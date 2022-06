Le Vietnam préside la réunion plénière annuelle de l'AAPTC 2022

Le Département du maintien de la paix du Vietnam, en coordination avec les partenaires internationaux et les organes concernés du ministère vietnamien de la Défense, a organisé la réunion plénière annuelle et le séminaire de l'Association des centres de formation aux opérations de maintien de la paix (AAPTC) 2022.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion plénière annuelle et le séminaire de l'Association des centres de formation aux opérations de maintien de la paix (AAPTC) 2022. Photo : VNA

Ces événements sur le thème "Innovation de premier plan : Action indo-pacifique pour soutenir l'Initiative d'action pour la paix des Nations Unies (ONU) dans la poursuite de l'amélioration de l'efficacité du maintien de la paix des Nations Unies", visent à intensifier la solidarité et la synergie des pays membres au cours des années des impacts du COVID-19 et soutenir l'initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) et l'initiative élargie (A4P ).



C'est également l'occasion de réaffirmer le rôle du Vietnam en tant que président tournant de l'AAPTC, et également d'élever la position du pays d'Asie du Sud-Est sur la scène internationale, dans le domaine du maintien de la paix dans la région.

De même, les manifestations mentionnées constituent une occasion de souligner les contributions de Hanoï aux activités de maintien de la paix, d'augmenter la capacité des centres de formation pour les missions connexes, tout en intensifiant la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopération dans le domaine avec les pays membres, les agences des Nations Unies et les organisations internationales impliquées.



Selon l'ordre du jour, les délégués se concentreront sur la sécurité du personnel de la mission, l'augmentation de la participation des femmes officiers dans les activités connexes, la protection des civils, entre autres questions.



D'autre part, dans le cadre des rencontres, un débat sera organisé par les responsables des Centres de formation aux opérations de paix sur les mesures visant à assurer l'efficacité des activités des missions onusiennes.



Selon le plan prévu, des différents documents seront approuvés à cette occasion, tels qu'une déclaration et une déclaration commune et le statut réajusté de l'AAPTC.



S'exprimant lors de l'ouverture, le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam et direction de la participation aux activités de maintien de la paix de l'ONU, a souligné que le Vietnam assumait pour la première fois le rôle de président du mécanisme et de pays hôte de sa réunion plénière.



Il a indiqué que les efforts pour organiser avec succès les événements susmentionnés témoignent de l'adaptation rapide du Vietnam et de l'Association aux changements pour la réalisation du double objectif de contrôler la pandémie et de mener à bien les tâches décrites.



À son tour, le général de division Hoang Kim Phung, chef du Département du maintien de la paix au Vietnam et président de l'AAPTC 2022, a évoqué l'utilisation efficace des ressources communes de l'ONU pour la préparation des forces à participer aux missions.



Il a ajouté que les programmes de formation du Vietnam répondent aux exigences et aux recommandations de l'ONU.



Pour sa part, le général de division Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, chef du secrétariat de l'AAPTC, a appelé les pays membres à adopter de nouvelles façons de stimuler la créativité lorsqu'ils tirent parti des plateformes numériques et à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme pour guider le exigences relatives.