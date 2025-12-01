Le Vietnam présente ses initiatives scientifiques et technologiques aux Vietnamiens d’Allemagne

Le Bureau des sciences et des technologies de l'ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé le 29 novembre à Berlin un séminaire visant à présenter les innovations majeures de la Loi sur les sciences, les technologies et l'innovation (ST&I) 2025 ainsi que les orientations stratégiques du Vietnam en matière de recherche et développement.

L'événement s’est tenu en présence d’une délégation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies (MST) et de nombreux scientifiques et intellectuels vietnamiens résidant en Allemagne.

Nguyên Phu Binh, directeur adjoint du Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED) du MST et chef de la délégation, a souligné que l'objectif principal était de présenter les nouveaux mécanismes et politiques récemment promulgués par l'État, y compris des dispositions spéciales visant à renforcer le rôle de la diaspora intellectuelle à l'étranger. Le séminaire visait également à recueillir les contributions de la communauté scientifique vietnamienne en Allemagne pour finaliser les décrets et circulaires d'application de la Loi ST&I 2025.

Adoptée par l'Assemblée nationale le 27 juin 2025 et entrée en vigueur le 1er octobre, la Loi ST&I 2025 est considérée comme une étape clé pour institutionnaliser la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau Politique, qui promeut le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Les exposés de la délégation ont mis en évidence que cette nouvelle loi crée un cadre juridique pour former un écosystème national d'innovation, réformer les mécanismes financiers, accroître l'autonomie des organismes de recherche, accepter le risque dans la recherche et encourager les entreprises à investir dans la R&D.

La loi vise également à lever des obstacles persistants tels que les lourdeurs des procédures financières, l’absence d’outils juridiques pour soutenir la commercialisation des résultats de la recherche et le manque de synergie entre l'administration, les universités, les instituts et les entreprises. La délégation a également présenté la Décision 1131/QD-TTg du Premier ministre, qui publie la liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques.

Nguyên Phu Binh a insisté sur l’importance de la coopération internationale pour le développement scientifique et technologique, en particulier le rôle de la diaspora. La Loi ST&I comprend de nombreuses politiques incitatives pour attirer et valoriser les experts et scientifiques vietnamiens à l’étranger, notamment en matière de recrutement, salaires, logement, récompenses et reconnaissance.

Les scientifiques vietnamiens présents, dirigés par le professeur Nguyên Xuân Thinh (Université TU Dortmund et président du Réseau d'Innovation Vietnam-Allemagne - VGI), ont salué les mesures visant à lever les obstacles à la collaboration.

Des propositions concrètes ont été formulées, notamment le développement de programmes de financement conjoints, l’envoi de doctorants à l’étranger et l’adoption de mécanismes de "sandbox" – un environnement d’expérimentation réglementé – pour faciliter l’application de nouvelles technologies, notamment dans le domaine médical à des fins humanitaires.

Le professeur Trân Doan Duy Hai (Université de médecine de Göttingen) a souligné que la formation des ressources humaines constitue un résultat essentiel des projets de recherche, au même titre que les résultats scientifiques.

Les débats ont également porté sur l’efficacité des financements, le développement de laboratoires partagés, la construction de centres nationaux d’intelligence artificielle et de modèles de langage pour le vietnamien, afin de préserver l’identité nationale.

Enfin, la délégation du MST a invité le Bureau des sciences et des technologies de l'ambassade du Vietnam en Allemagne à continuer de recueillir les contributions des scientifiques vietnamiens, afin de renforcer la coopération et promouvoir l’innovation scientifique entre le Vietnam et sa diaspora. -VNA/VI