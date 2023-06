Le Vietnam présente sa vision à la réunion ministérielle de l’OCDE à Paris

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a formulé trois propositions à la Réunion du Conseil au niveau des ministres (RCM) de l’OCDE organisée les 7 et 8 juin à Paris, en France, sur le thème «Assurer un avenir résilient : Des valeurs communes et des partenariats mondiaux».

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (centre, 1er rang) lors de la RCM de l'OCDE, à Paris. Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamien, qui participait à la RCM en tant que coprésident du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARP) de l’OCDE, a souligné que la croissance ne peut être durable et inclusive qu’avec une approche mondiale, globale et centrée sur les personnes.

Les pays devraient doivent continuer à créer de nouveaux moteurs de croissance, promouvoir l’application des technologies et l’innovation vers un écosystème plus vert, plus propre et plus intelligent, a-t-il estimé.

Ce processus doit être mis en œuvre de manière synchrone et harmonieuse, allant des institutions, des politiques aux appareils, des infrastructures à la technologie, de l’investissement financier à la formation des ressources humaines, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, a-t-il estimé.

Dans cet esprit, il a exhorté l’OCDE et d’autres pays à renforcer la coordination des politiques, à limiter les obstacles, à protéger le commerce et l’investissement, à construire un système commercial mondial fluide basé sur des règles, la liberté, l’équité, la transparence et l’inclusivité avec l’OMC comme noyau.

L’OCDE, en tant que conseillère politique, devrait établir des normes mondiales, continue de renforcer son engagement et son dialogue avec les pays en développement, en tenant compte des conditions et des points de vue des pays hors de l’OCDE dans le processus de formulation de politiques et de normes mondiales, a-t-il poursuivi.

Il a également proposé à l’OCDE de continuer d’aider les pays en développement à améliorer leur compétitivité, à se positionner dans la chaîne de valeur mondiale et à s’adapter efficacement aux changements politiques mondiaux, y compris l’imposition minimum mondiale, la taxe carbone aux frontières.

L’OCDE est appelée à aider les pays en développement à réduire les fossés numérique et technologique, à former les compétences et à tirer pleinement parti du potentiel des travailleuses et des petites et moyennes entreprises, a-t-il indiqué.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également affirmé la volonté du Vietnam de continuer de contribuer de manière active et responsable aux efforts visant à relever les défis régionaux et mondiaux.

Si l’économie mondiale est en train de franchir un cap, elle est encore loin d’une croissance durable et résiliente. Alors que les facteurs qui ont contribué au ralentissement de la croissance du PIB mondial s’atténuent, la reprise de la croissance mondiale reste relativement faible à un niveau de 2,7% en 2023, avec une modeste reprise à 2,9% en 2024 - bien en deçà du taux de croissance moyen de la décennie pré-Covid-19.

Afin de promouvoir davantage la coopération entre les pays d’Asie du Sud-Est et l’OCDE, le Vietnam accueillera le deuxième Forum ministériel de l’Asie du Sud-Est de l’OCDE, une initiative plébiscitée par la RCM.

Le Vietnam avait coorganisé le 17 octobre 2022 à Hanoi le premier Forum ministériel de l’Asie du Sud-Est de l’OCDE sur le thème ''Connecter les régions : partenariat pour des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables'', le le premier événement important du SEARP au cours de la période 2022-2025.