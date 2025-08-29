Le Vietnam présente sa flotte de chars modernes lors d’une exposition nationale

Le Vietnam présente quelques-uns de ses chars les plus modernes lors de l’exposition nationale « 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur », qui a ouvert ses portes le 28 août au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, à Hanoi.



Cet événement est l’un des temps forts du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).



Le ministère de la Défense a été chargé de présenter des expositions en intérieur, sous le thème « Construire pour le développement », et en extérieur, sous le thème « Épée et bouclier ». Couvrant plus de 23 500 m², la section extérieure met en valeur les chars actuellement en service dans l’Armée populaire vietnamienne (APV), illustrant la fierté, la puissance et les capacités modernes de ses forces blindées.



Le commandant Nguyên Viêt Dung, chef d’état-major adjoint de la 201e brigade de chars du Corps blindé du ministère de la Défense, a déclaré que son unité considérait la participation à l’exposition comme une mission essentielle pour cet événement marquant 80 ans de réalisations nationales, ainsi que pour l’ensemble du Corps blindé et de la 201e brigade.



Il a souligné que les préparatifs avaient été menés grâce à des plans détaillés, incluant la reconnaissance des itinéraires, les inspections techniques, la maintenance et les réparations, afin de garantir un état optimal des chars. Les véhicules ont été repeints et transportés jusqu’au site de l’exposition en toute sécurité pour le personnel, les véhicules et le matériel.



La Brigade 201 a présenté cinq chars à l’exposition, dont deux T-90S, deux T-62 et un T-54B modernisé.



Une exposition en plein air présente des missiles et des équipements militaires développés et modernisés par les groupes industriels de défense vietnamiens. Photo : VNA

Selon le commandant Nguyên Viêt Dung, le T-90S, char le plus moderne de l’arsenal vietnamien, pèse 46,7 tonnes et allie puissance de feu, grande mobilité et blindage multicouche. Manœuvré par un équipage de trois hommes, il est équipé d’un canon de 125 mm et de systèmes de défense active et passive. Capable de tirer des missiles avec son canon principal, il a fait ses preuves à l’entraînement et en préparation au combat.



Le T-54B, quant à lui, est un char moyen armé d’un canon de 100 mm et de mitrailleuses, avec un équipage de quatre hommes. Doté d’un moteur plus puissant, d’un blindage réactif explosif et d’un système de conduite de tir intelligent, il a été un pilier de la résistance anti-américaine, participant à des campagnes majeures, de la Route 9 (sud du Laos) et de Quang Tri aux Hauts Plateaux du Centre, en passant par la campagne historique de Hô Chi Minh.



L’espace d’exposition extérieur du ministère de la Défense présente 96 pièces d’équipement réparties en 61 catégories, présentées pour illustrer les tactiques de combat et l’art opérationnel. Outre les chars, les visiteurs peuvent admirer des équipements navals, de défense aérienne, de guerre électronique, d’artillerie et spéciaux, ainsi qu’un hélicoptère, présentés sous le thème « Aspiration vers le ciel ».



L’exposition est ouverte gratuitement du 29 août au 5 septembre, de 9h à 22h tous les jours. – VNA/VI