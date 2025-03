Le Vietnam présenté à l’unanimité pour être président de la 35e Conférence de l’ONU sur le droit de la mer

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, s'exprime lors d'une réunion de l'ONU sur la CNUDM. Photo : VNA

Le Groupe Asie-Pacifique des Nations Unies a récemment proposé à l’unanimité le Vietnam pour présider la 35e Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (SPLOS), dont le président devrait être officiellement élu juste avant la conférence prévue du 23 au 27 juin 2025 au siège de l’ONU à New York.

Ce sera la première fois que le Vietnam assumera le poste de président de la SPLOS depuis qu'il est devenu membre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 en 1994, ce qui témoigne de la grande confiance et de la reconnaissance de la communauté internationale envers les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre et la consolidation des valeurs universelles de la CNUDM ainsi que de ses contributions positives au travail commun de l'ONU.

Au fil des années, le Vietnam a toujours considéré la CNUDM comme la « Constitution de l’océan » et une base essentielle pour la mise en œuvre des activités de coopération maritime. Le Vietnam a obtenu de nombreuses avancées dans la résolution des problèmes de délimitation maritime avec ses pays voisins, notamment l’Accord entre les gouvernements vietnamien et thaïlandais sur la délimitation des frontières maritimes des deux pays dans le golfe de Thaïlande (signé le 9 août 1997) et l’Accord de délimitation des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux dans le golfe du Bac Bô entre le Vietnam et la Chine (signé le 25 décembre 2000).

Le Vietnam a participé activement aux mécanismes établis par la Convention, notamment en siégeant au Conseil et à la Commission juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins. Il a également joué un rôle clé dans les négociations et a été parmi les premiers signataires de l'Accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ), le dernier instrument international en date lié à la mise en œuvre de la Convention.

Le Vietnam propose des experts qualifiés pour les organes de la CNUDM, notamment en présentant des candidats au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035. À l'ONU, le Vietnam a cofondé le Groupe des amis de la CNUDM, rassemblant plus de 100 États membres de toutes les régions afin de promouvoir l'universalité et l'application effective de la Convention.

La CNUDM, signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, est considérée comme la "constitution des océans" avec ses 320 articles et 9 annexes. Elle a joué un rôle crucial dans le renforcement de la paix, de la sécurité et de la coopération internationale.

La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (SPLOS) est un rassemblement annuel d'une importance capitale. Elle est convoquée par le Secrétaire général de l'ONU, conformément aux dispositions de la CNUDM. Ce forum offre une plateforme unique aux États membres pour examiner la mise en œuvre de la Convention, discuter des questions émergentes dans la gouvernance mondiale des océans et des mers et décider des mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la Convention.-VNA/VI