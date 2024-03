Le Vietnam présent au salon «Vegetarian Food Asia»

Des produits vietnamiens présentés au salon. Photo: VNA

Plusieurs entreprises vietnamiennes participent à la 10e édition de «Vegetarian Food Asia» (VFA), qui se tient du 8 au 10 mars à Hong Kong (Chine).



Le salon voit la participation de plus de 300 exposants, 600 marques et propose plus de 6.000 produits végétariens, végétaliens et écologiques.



Les exposants vietnamiens y présentent des produits profondément transformés à base de noix de coco, de café, de noix de cajou, ainsi que des nouilles, des fruits séchés... -VNA/VI