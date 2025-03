Le Vietnam présent au 58ᵉ Diplomatic Red Cross Bazaar en Thaïlande

La Princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande visite le stand du Vietnam. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande a joué un rôle actif dans le succès du « 58th Diplomatic Red Cross Bazaar », organisé par la Croix-Rouge thaïlandaise en collaboration avec l’Association des conjoints et conjointes des membres du corps diplomatique et les ambassades présentes en Thaïlande.



Se déroulant du 27 février au 2 mars au centre commercial Siam Paragon, à Bangkok, sous le thème « Miracle of Giving », l’édition de cette année a réuni 56 ambassades, avec pour objectif de collecter des fonds afin de soutenir les missions de la Croix-Rouge thaïlandaise. Ces fonds serviront à financer des actions humanitaires, améliorer le bien-être social, fournir des soins médicaux et améliorer la qualité de vie des personnes défavorisées ou affectées par des catastrophes naturelles.



La foire comptait 246 stands présentant, exposant et vendant à des prix spéciaux des produits typiques de chaque pays, tels que des biens de consommation, des vêtements, des accessoires, des produits alimentaires et des articles de décoration intérieure. L’ambassade du Vietnam a mobilisé des entreprises vietnamiennes implantées en Thaïlande pour participer à cette vente caritative. À cette occasion, la société vietnamienne Asian Craft a tenu un stand de produits artisanaux. De plus, l’ambassade a offert des billets d’avion aller-retour Thaïlande – Vietnam en tant que prix pour la tombola de la foire.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a exprimé son souhait de voir davantage d’entreprises vietnamiennes s’impliquer dans cet événement, soulignant que c’était également une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir et faire connaître leurs produits auprès du public en Thaïlande.-VNA/VI