Le Vietnam prépare une loi sur l’intelligence artificielle pour un développement sûr et responsable

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec la Commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement de l’Assemblée nationale ainsi que le ministère des Sciences et des Technologies, a organisé le 15 octobre à Hanoï un atelier consacré au projet de loi sur l’intelligence artificielle (IA).

Cet événement a réuni un large panel d’experts, de juristes, d’universitaires, de représentants des médias et d’acteurs du secteur privé, dans le but de recueillir leurs contributions à l’élaboration de ce cadre juridique novateur.

L’intelligence artificielle connaît un développement rapide et constitue un levier important pour renforcer la compétitivité nationale, accélérer la transformation numérique et dynamiser divers secteurs sociaux. Conscient de ces enjeux, le Vietnam entend adopter une législation claire et adaptée, qui sera soumise à l’examen de l’Assemblée nationale lors de sa dixième session prévue en octobre 2025.

Le projet de loi s’articule autour de plusieurs principes fondamentaux, notamment la promotion d’un développement durable, transparent et responsable de l’IA. Il prévoit une gestion rigoureuse des données, une protection renforcée des droits confidentiels, ainsi que des mesures de cybersécurité adaptées. Une classification des systèmes d’IA selon leur niveau de risque est également envisagée, tout comme la mise en place d’un cadre réglementaire pour les expérimentations et le contrôle des applications.

Les participants ont souligné la nécessité de trouver un juste équilibre entre la régulation et l’encouragement à l’innovation, insistant sur l’importance d’un cadre juridique flexible, capable de s’adapter rapidement aux évolutions technologiques. La simplification des procédures administratives est également nécessaire pour favoriser un développement rapide de l’IA.

Sur le plan technique, l’un des défis majeurs reste la gestion des données, élément central au fonctionnement des systèmes d’IA. Les entreprises sont appelées à considérer les données comme un « actif stratégique » et à renforcer leurs pratiques de collecte, de stockage et de gestion.

Enfin, les experts ont insisté sur l’importance de la formation et de la sensibilisation aux enjeux éthiques et réglementaires de l’IA. L’État est appelé à jouer un rôle proactif en élaborant des directives claires, en créant des environnements d’expérimentation sécurisés (sandbox)...

Tran Van Khai, vice-président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement de l’Assemblée nationale, a souligné que l’intelligence artificielle (IA) est identifiée comme l’une des technologies prioritaires au niveau national. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir l’un des pays leaders en Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l’IA. L’élaboration de la Loi sur l’intelligence artificielle revêt une importance capitale, car elle constituera une base juridique solide pour promouvoir la recherche, le développement et la gouvernance de l’IA de manière sûre et responsable.-VNA/VI