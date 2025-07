Le Vietnam prépare des politiques "hors-cadre" pour attirer des talents de la technologie

Le Vietnam s'apprête à déployer de politiques "hors-cadre" pour attirer les meilleurs experts en science et technologie. Photo: dautu.vn



L'orientation a été clairement définie par le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, lors d’une récente conférence, qui a appelé à l'élaboration de mécanismes et de politiques «exceptionnelles» pour séduire les ressources humaines et les talents nationaux et étrangers, en particulier dans les secteurs technologiques de pointe comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou les nouveaux matériaux. L'objectif chiffré est ambitieux : recruter au moins 100 experts de renommée internationale d'ici août 2025.

Dans cette lignée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les ministères et les localités de mettre en place des régimes spéciaux pour les talents, experts, ingénieurs en chef et architectes principaux afin de piloter des projets stratégiques nationaux.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, cette stratégie est indispensable, car les capacités de recherche nationales ne répondent qu'à 20% des besoins du pays, les 80% restants dépendant de la coopération internationale pour relever des défis majeurs du pays comme la croissance à deux chiffres, la transition énergétique ou la lutte contre la pollution. Pour soutenir cette ambition, son ministère consacrera désormais au moins 20% de son budget annuel, soit environ 10 000 milliards de dongs (382,6 millions de dollars), à la construction de laboratoires de classe mondiale.

Le cadre juridique se renforce également, avec l'adoption récente par l'Assemblée nationale d'une loi sur la science et l'innovation déterminant des politiques incitatives pour les talents.

Nguyên Khac Lich, directeur de la technologie de l’information, du ministère des Sciences et des Technologies, a confirmé que la loi sur l'industrie numérique intégrera des mécanismes salariaux compétitifs à l'échelle mondiale et des aides au logement. Concrètement, les experts étrangers pourront obtenir une carte de séjour temporaire de cinq ans, renouvelable, avec des facilités similaires pour leur famille, et bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu pendant cinq ans.

Les experts soulignent cependant la nécessité d'une approche globale. La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a insisté sur l'importance de perfectionner le cadre juridique et de créer un environnement de travail équitable. Pour le professeur Chu Duc Trinh, recteur de l'Université de technologies de l’Université nationale de Hanoï, le véritable enjeu n'est pas seulement d'attirer les talents mais de savoir les utiliser efficacement, ce qui requiert des politiques flexibles et la levée des barrières administratives concernant l’utilisation des talents et une stratégie combinant attraction à court terme et formation de la main-d’œuvre à long terme.

Du côté du secteur privé, le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), qui mène des recherches dans 9 des 11 domaines stratégiques ciblés, fait également face à une pénurie de talents. Son président, Tào Duc Thang, a proposé des mesures concrètes telles que des aides au logement, des avantages fiscaux et, surtout, la possibilité pour les experts de détenir ou co-détenir les résultats de leurs recherches, brevets et inventions, voire de posséder des parts dans les entreprises issues de leurs travaux. -VNA/VI