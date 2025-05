Le Vietnam prépare des ouvrages pour le Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc

La ville de Phu Quôc accueillera le Sommet de l’APEC 2027. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le Comité populaire de la province de Kiên Giang de se coordonner avec les ministères et agences concernés pour préparer l’infrastructure nécessaire à l’organisation réussie du Sommet de l’APEC 2027 dans la ville de Phu Quôc.



Le Sommet de l’APEC 2027 sera un événement politique et diplomatique clé, une opportunité majeure pour Phu Quôc de faire un bond significatif dans son développement et d’élever le statut international du Vietnam.



La province de Kiên Giang a proposé 21 projets avec un investissement total estimé à 137.138 milliards de dôngs (environ 5,3 milliards de dollars), divisés en deux groupes : des projets urgents directement liés à l’APEC 2027 et des projets soutenant le développement durable et à long terme de Phu Quôc.



Les projets urgents comprennent la construction du Centre des congrès, de l’avenue APEC, de l’autoroute DT.975, du système ferroviaire urbain, des réservoirs d’eau, des usines d’eau potable, de traitement des eaux usées et des déchets, les infrastructures techniques de transformation numérique pour construire un centre de contrôle intelligent pour la gestion globale de Phu Quôc, l’aéroport international de Phu Quôc.



Il est prévu que 70% du financement proviendra du budget central et que les 30% restants seront couverts par le budget local.



Phu Quôc est invitée à réaliser en premier la transformation numérique avant 2027 et la transition écologique avant 2030, avec pour objectif de parvenir à un environnement propre sans véhicules à essence ni diesel. La province protégera ses ressources, promouvra l’écotourisme international et le tourisme de luxe et utilisera efficacement ses ressources.



Le président du Comité populaire de la province de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, a appelé les autorités compétentes à accélérer les procédures d’investissement, d’indemnisation et de libération des terrains, et à organiser l’exécution des projets et ouvrages dans les délais impartis. La province créera un comité de travail pour superviser l’exécution des projets de l’APEC 2027.



Kiên Giang espère faire de Phu Quôc une destination de classe mondiale, rejoignant le Top 10 des îles les plus attrayantes du monde, à égalité avec Bali et Phuket à l’avenir. - VNA/VI