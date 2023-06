Le Vietnam préoccupé par les récentes évolutions en Mer Orientale

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé sa préoccupation quant aux récentes évolutions en Mer Orientale qui pourraient affecter la paix, la sécurité et le développement.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

S'adressant à la 33e réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 qui s'est tenue à New York du 12 au 16 juin, Dang Hoang Giang a affirmé qu'au cours des quatre dernières décennies, la CNUDM, appelée la « Constitution pour les océans » a fourni un cadre juridique réglementant toutes les activités en mer. La Convention et ses accords de mise en œuvre ont jeté les bases de la coopération et des actions des nations, des régions et de la communauté mondiale dans les affaires maritimes.



L'ambassadeur vietnamien a souligné les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de la CNUDM, notamment la Stratégie nationale sur le changement climatique jusqu'en 2050. En tant que l'un des membres fondateurs du Groupe des amis de la CNUDM, le Vietnam réaffirme son engagement envers la Convention et la préservation de son universalité, de son intégrité et de sa mise en œuvre complète, a déclaré le diplomate vietnamien.



Réitérant la position du Vietnam sur le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la CNUDM, il a affirmé que le respect de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction des États côtiers sur leurs eaux territoriales établies par la Convention est une condition préalable au maintien et à la assurer la paix, la sécurité et la prospérité en Mer Orientale.

A cette occasion, le chef de la délégation vietnamienne a appelé tous les pays concernés à faire preuve de retenue et à s'abstenir de s'engager dans des activités susceptibles de compliquer la situation ou d'aggraver les tensions.



Lors d'une discussion sur le rapport du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), la délégation vietnamienne a souligné que le TIDM a bien joué son rôle d'organe judiciaire établi en vertu de la CNUDM et a reconnu les programmes de renforcement des capacités pour les pays en développement menée par le TIDM. En outre, compte tenu des défis croissants et des problèmes émergents en mer, le rôle du TIDM en tant que gardien de l'intégrité et de l'exhaustivité de la Convention devient de plus en plus important.



La partie vietnamienne espère que le TIDM examinera sérieusement la demande d'avis des États insulaires du Pacifique sur le changement climatique et le droit international, clarifiant ainsi les obligations des pays en matière de protection de l'environnement marin tout en tenant compte des droits et intérêts légitimes des nations en développement. Ils ont également annoncé leur intention de soumettre la position nationale sur cette question au TIDM.



En ce qui concerne le rapport de la Commission des limites du plateau continental (CLPC), la délégation vietnamienne a souligné la nécessité d'améliorer le processus d'examen par la CLPC des soumissions sur les limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins pour assurer la mise en œuvre complète et efficace de la CNUDM. Ceci est particulièrement important pour déterminer les "limites extérieures du plateau continental" afin de procéder à la mise en œuvre de l'Accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale après son adoption et son entrée en vigueur dans le futur proche.



La réunion a examiné le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies qui appelait à des efforts urgents pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, notamment le renforcement des capacités, le développement d'une économie bleue durable et des solutions financières innovantes.



Les délégués ont souligné la nécessité de se conformer à la CNUDM et de renforcer la coopération régionale et mondiale dans les affaires maritimes et océaniques pour relever des défis tels que la pollution marine, le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable liés à la conservation et au développement durable des océans et des ressources marines.



A cette occasion, les Etats membres de la CNUDM ont élu sept juges du TIDM pour le mandat 2023-2032.