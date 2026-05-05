Le Vietnam prend la présidence du Comité de l'ASEAN à Copenhague

Les ambassadeurs des pays aséaniens à Copenhague. Photo: VNA

L’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyên Le Thanh, a officiellement pris ses fonctions de président du Comité de l’ASEAN à Copenhague (ACC) au début du mois de mai 2026, succédant à l’ambassadeur de Thaïlande.

La cérémonie s’est tenue solennellement à l’ambassade de Thaïlande, en présence de plus de 50 délégués, dont des représentants du ministère danois des Affaires étrangères et de plusieurs institutions publiques, des responsables d’instituts de recherche, des universitaires, des entreprises et associations danoises, ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités dans le pays.

Ce mandat tournant d’un an revêt une importance particulière dans un contexte marqué par l’acceptation officielle du Danemark en tant que partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN en janvier 2026, ainsi que par l’élargissement de l’organisation avec l’adhésion du Timor-Leste en octobre 2025.

Les ambassadeurs des pays de l’ASEAN et les participants ont salué le plan d’action proposé par le Vietnam, visant notamment à renforcer la sensibilisation et à promouvoir l’image de l’ASEAN et de ses États membres auprès des partenaires et du public danois, tout en favorisant la connectivité et en approfondissant la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

L’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyên Le Thanh (droite). Photo: VNA

À cette occasion, les ambassades des pays de l’ASEAN au Danemark – Indonésie, Thaïlande, Philippines et Vietnam – ont conjointement organisé un séminaire intitulé « ASEAN – Danemark : Coopération pour l’avenir ». Les participants ont apprécié la pertinence des échanges, notamment sur le parcours de développement de l’ASEAN, depuis la Déclaration de Bangkok jusqu’à son statut actuel de communauté régionale dynamique, solidaire et de plus en plus influente sur la scène internationale.

Les discussions ont également porté sur la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, ainsi que sur le thème de l’année de l’ASEAN 2026, présidée par les Philippines – « Naviguer ensemble vers un avenir commun » – articulé autour de trois priorités : le renforcement de la paix et de la sécurité, l’élargissement des corridors de prospérité et la promotion de l’autonomisation des populations.

Dans son intervention, l’ambassadrice Nguyên Le Thanh a souligné que l’ASEAN s’affirmait de plus en plus comme un mécanisme de coopération essentiel, contribuant à la consolidation de la paix, de la stabilité et de la confiance, tout en élargissant les perspectives de développement et de prospérité partagée.

Évoquant les perspectives d’avenir, la diplomate a identifié quatre grands défis auxquels l’ASEAN devra faire face : l’intensification des pressions stratégiques, l’impact accru des chocs externes, la complexité croissante des transitions économique, technologique et écologique, ainsi que la nécessité de renforcer l’efficacité institutionnelle et les capacités de mise en œuvre.

Elle a néanmoins souligné que la principale force de l’ASEAN réside dans sa capacité à transformer ces défis en leviers de réforme et de développement. L’avenir de l’organisation dépendra de sa faculté à préserver l’unité et la centralité dans un environnement stratégique plus compétitif, à renforcer sa résilience, à promouvoir un ordre régional ouvert, inclusif et fondé sur le droit, et à garantir un développement durable centré sur les populations.

Elle a également estimé que le partenariat entre l’ASEAN et le Danemark, dans le cadre du dialogue sectoriel, ouvre des perspectives concrètes de coopération dans des domaines tels que la transition verte, les solutions numériques, l’innovation et le développement durable. Elle a appelé les deux parties à traduire rapidement ce dialogue en actions concrètes et efficaces. -VNA/VI

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