Le Vietnam prend en haute considération ses relations d’amitié et de coopération avec l’Uruguay

Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le président d'Uruguay, Luis Lacalle Pou. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération ses relations d’amitié et de coopération avec l'Uruguay, lors de son entrevue avec le président d'Uruguay, Luis Lacalle Pou, le 27 avril (heure locale) à Montevideo.

Le président Luis Lacalle Pou a affirmé que l'Uruguay soutenait le multilatéralisme et était disposé à élargir ses relations avec des partenaires hors de la région afin de diversifier ses relations économiques, commerciales et d'investissement. Il a affirmé que l'Uruguay était prêt à servir de passerelle pour que le Vietnam et l'ASEAN accèdent à l'Amérique du Sud et au Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Vuong Dinh Hue a demandé à l'Uruguay de continuer de faire entendre sa voix pour la promotion de l'achèvement rapide du processus de consultation interne entre les membres du MERCOSUR et, de concert avec le Vietnam, de démarrer les négociations de l'Accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR afin de développer et renforcer les échanges commerciaux bilatéraux.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement des liens bilatéraux et du maintien de leur coopération lors des forums internationaux et des organisations multilatérales. Ils ont convenu de défendre conjointement les principes et les valeurs du multilatéralisme dans le contexte où le monde connaît des fluctuations compliquées et imprévisibles en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 et des conflits géopolitiques dans certaines régions du monde.



Luis Lacalle Pou a souhaité que le Vietnam ait une voix pour soutenir l'adhésion de l'Uruguay à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’organisation par l'Uruguay et les trois pays membres du MERCOSUR de la Coupe du monde en 2030 et que le Vietnam ouvre bientôt le nouveau siège de l'ambassade du Vietnam à Montevideo, en Uruguay.

Le même jour, Vuong Dinh Hue a reçu le ministre des Affaires étrangères par intérim Nicolas Albertoni.

Dans le cadre de sa visite, le dirigeant vietnamien a assisté à la signature du procès-verbal de la troisième session du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement Vietnam – Uruguay entre le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et le vice-ministre uruguayen des Affaires étrangères Nicolas Albertoni.

Auparavant, la troisième session du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Uruguay s'était tenue en ligne à Hanoï et à Montevideo, sous l’égide des deux vice-ministres. Les deux parties avaient exprimé leur intérêt pour l'organisation d'une séance de travail entre les agences de quarantaine et des échanges entre les deux parties sur le potentiel de coopération dans le secteur de la pêche.

En outre, de nombreux nouveaux contenus de coopération ont été proposés tels que la sécurité alimentaire, les douanes, les sciences et technologies, l'industrie du logiciel, l'exploitation et la transformation du bois, les énergies renouvelables, l'innovation créative...