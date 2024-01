Le Vietnam prend en haute considération ses relations avec l'Allemagne

Le Vietnam prend en haute considération et donne toujours la priorité au développement des relations avec l'Allemagne, souhaitant approfondir le partenariat stratégique avec le pays à travers les échanges entre des Partis, l'organe législatif, le gouvernement et les peuples, a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) et le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a eu ce mardi 23 janvier à Hanoï une entrevue avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, en visite d'Etat au Vietnam, lui demandant de soutenir les deux parties dans le renforcement de la coopération parlementaire ; dans la coopération pour organiser des activités significatives pour célébrer en 2025 les 50 ans des relations diplomatiques bilatérales ; dans la promotion d’une coopération étroite et d'un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Frank-Walter Steinmeier a déclaré que dans le but de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, y compris l’organe législatif, dans la délégation l’accompagnant il y avait des représentants de Bundestag allemand. Cela montre l'importance de développer les relations de coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs.



Il a partagé l'avis du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, selon lequel la coopération économique était le pilier des relations bilatérales, se développait positivement et présentait un grand potentiel. Participent à la délégation venant au Vietnam des représentants d'entreprises allemandes souhaitant rechercher des opportunités d'investissement et d'affaires au pays, a-t-il souligné.

Vuong Dinh Hue a hautement apprécié les récentes contributions positives du monde des affaires allemand au perfectionnement des institutions et des lois au Vietnam. Il a proposé que le président continue de soutenir et d'encourager les entreprises allemandes à investir et à faire des affaires au Vietnam dans les domaines de l'industrie lourde, de l'énergie, des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques et des infrastructures de transport.

Le dirigeant vietnamien a remercié l'Allemagne pour son soutien à la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européen, l’octroi de l’aide publique au développement pour aider le Vietnam pendant plus de trois décennies dans les domaines de la réforme macroéconomique, de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle... Le Vietnam espère continuer à bénéficier du soutien et de la coopération efficaces de l'Allemagne dans ces domaines.

L'Allemagne soutient le Vietnam dans l'accès aux ressources financières vertes pour l'aider à répondre au changement climatique, à développer une économie verte et durable, à mettre en œuvre les engagements de la COP 26 (zéro émission nette d'ici 2050). Le Vietnam espère que l'Allemagne partagera ses expériences en matière de renforcement des institutions, de formation des ressources humaines et transfert de technologie.

Vuong Dinh Hue a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam souhaitait coopérer et échanger des expériences avec l'Allemagne, un pays européen doté d'un système juridique très développé.

A cette occasion, Vuong Dinh Huu a demandé au président Frank-Walter Steinmeier de prêter attention et de soutenir la création du Groupe des parlementaires d’amitié Allemagne-Vietnam afin de renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux organes législatifs et les deux pays. - VNA/VI