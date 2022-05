Le Vietnam, premier partenaire des États-Unis en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un partenaire important des États-Unis dans la région de l'Asie du Sud-Est, a déclaré Elizabeth Freund Larus, professeur de sciences politiques et d'affaires internationales à l'Université de Mary Washington lors d'une rencontre avec les correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information à Washington DC.

Photo : VNA

Le sommet spécial ASEAN-États-Unis qui se tient les 12 et 13 mai à Washington D.C. a une signification particulière pour les deux parties après plus de deux ans d'impacts de la pandémie de COVID-19, a-t-elle déclaré.Elizabeth Freund Larus a estimé que l'organisation de l'événement montre que les dirigeants des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les États-Unis réalisent l'importance d'assurer les intérêts communs et le renforcement des relations bilatérales.Elle a déclaré que dans le contexte de l'évolution de la situation géopolitique mondiale au cours des deux dernières années, les pays de l'ASEAN espèrent maintenir une politique extérieure équilibrée et que la majorité des pays de l'ASEAN entretiennent actuellement de bonnes relations avec les États-Unis.Pendant ce temps, les États-Unis s'efforcent de promouvoir les relations avec les pays de l'ASEAN et accordent plus d'attention au domaine économique, a-t-elle déclaré, affirmant que le pays encourageait ses entreprises à déplacer la production et les activités commerciales vers les pays de l'ASEAN, le Vietnam étant considéré comme une priorité.Elizabeth Freund Larus a déclaré que les États-Unis et les pays de l'ASEAN sont dans une période de reprise post-pandémique, tout en soulignant que le Vietnam est l'un des marchés les plus attractifs d'Asie du Sud-Est. Le gouvernement vietnamien a créé des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, ainsi que l'engagement plus profond du pays dans les accords de libre-échange et son environnement d'investissement de plus en plus ouvert, en ont fait une destination idéale pour les investisseurs américains qui s'efforcent de réduire les coûts et de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, elle a ajouté.Abordant les perspectives d'avenir des relations américano-vietnamiennes, en particulier dans le domaine économique, le professeur a déclaré que le Vietnam a un grand potentiel en tant que l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.Avec ses avantages tels que de faibles coûts de main-d'œuvre, des niveaux élevés de sécurité personnelle, un long littoral et une situation politique stable, le Vietnam est attrayant pour les investisseurs américains, a-t-elle déclaré.Selon Elizabeth Freund Larus, la majorité des entreprises américaines sont optimistes quant aux perspectives économiques du Vietnam et envisagent d'accroître leurs investissements dans le pays.- VNA/VI