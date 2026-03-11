Le Vietnam pousse le consensus avant la 14e conférence ministérielle de l’OMC

L'ambassadeur Mai Phan Dung (à droite) et le conseiller Pham Quang Huy (à gauche) lors de la réunion, à Genève. Photo diffusée par la VNA

Le Vietnam a exhorté les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à renforcer le dialogue et à rechercher un consensus en vue de la 14e Conférence ministérielle (CM14) de l’organisation, qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 29 mars 2026.



L’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, accompagné d’autres représentants de la mission, a récemment participé à la première réunion ordinaire de l’OMC de 2026 à son siège de Genève.



Cette réunion s’est tenue à un moment où le système commercial multilatéral est confronté à de multiples défis et où les négociations restent marquées par des divergences de vues entre les membres. De ce fait, la réunion a été jugée importante pour faire progresser les discussions et finaliser les documents de fond à soumettre à la MC14 pour examen.



Malgré les divergences de vues entre les membres de l’OMC sur des questions clés, la délégation vietnamienne a participé activement aux discussions et formulé des observations constructives sur trois grands thèmes. Elle a ainsi clarifié la position du Vietnam et souligné son rôle de médiateur pour promouvoir le dialogue et inciter les membres à renforcer leur coopération afin de préserver et de consolider le système commercial multilatéral fondé sur des règles.



Concernant la réforme de l’OMC, le Vietnam a déclaré que, même si les projets de textes actuels ne répondent pas pleinement aux attentes de tous les membres, ils reflètent les résultats de vastes consultations et devraient donc être soumis à la MC14 pour examen par les ministres, qui pourront également formuler des orientations complémentaires.



Le Vietnam a également insisté sur l’importance de garantir une marge de manœuvre aux membres, notamment dans le contexte des transitions écologique et numérique, tout en appelant à la restauration intégrale et effective du système de règlement des différends de l’OMC, pilier essentiel du système commercial multilatéral.



Lors des négociations sur les subventions à la pêche, le Vietnam s’est dit fier de figurer parmi les membres ayant contribué à l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche le 15 septembre 2025. En vue du deuxième cycle de négociations, il a exprimé son soutien à l’élaboration d’un accord global visant à freiner la surpêche et à promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques mondiales.



Dans le domaine de l’agriculture, et plus particulièrement de la sécurité alimentaire, le Vietnam soutient l’adoption d’une déclaration ministérielle lors de la CM14 afin de maintenir la dynamique des négociations sur la réforme agricole, avec pour objectif ultime d’apporter des avantages concrets aux agriculteurs tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale face aux nouveaux défis.



Tout au long des discussions, la délégation vietnamienne a souligné un message constant, appelant les membres de l’OMC à faire preuve de volonté politique et de la flexibilité nécessaire pour parvenir à des résultats significatifs lors de la prochaine CM14 à Yaoundé.



L’engagement proactif et les contributions constructives du Vietnam à la réunion de l’OMC ont une fois de plus souligné son rôle d’économie ouverte, fermement attachée au multilatéralisme et défendant activement les intérêts légitimes des pays en développement au sein du système commercial mondial. – VNA/VI